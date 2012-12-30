【本报雅加达讯】纳沙鲁汀 （Nazaruddin ）其中一位律师，朱尼玛尔特.基尔桑 （Junimart Girsang）表示，肃贪会已经掌握民主党主席阿纳斯（Anas Urbaningrum）以及前劳工移民垦殖部长诶尔曼苏巴诺 （Erman Suparno） 涉及太阳能电力发电工程贪污的证据。 周二（9/10）纳沙鲁汀在肃贪会审查该案件中出庭作证。他向记者表示，阿纳斯与民主党政要萨安姆斯托巴（ Saan Mustopa），曾与诶曼苏巴诺会晤。2008年的一个夜晚，阿纳斯安排了与萨安和诶曼见面，临走时，萨安给诶曼5万块美金。

October 10th, 2012 | Posted in Breaking-News,印尼新闻,重要新闻 | Read More »