民主党党团秘书进行政治宣导活动
周日，国会民主党党团秘书Saan Mustopa（右）与Charta Politika研究事务部主任Yunarto Wijaya在西爪哇省加拉横（Keroncong）县Pakar Buana村对年轻选民进行政治辅导活动。
周日，国会民主党党团秘书Saan Mustopa（右）与Charta Politika研究事务部主任Yunarto Wijaya在西爪哇省加拉横（Keroncong）县Pakar Buana村对年轻选民进行政治辅导活动。
【本报雅加达讯】纳沙鲁汀 （Nazaruddin ）其中一位律师，朱尼玛尔特.基尔桑 （Junimart Girsang）表示，肃贪会已经掌握民主党主席阿纳斯（Anas Urbaningrum）以及前劳工移民垦殖部长诶尔曼苏巴诺 （Erman Suparno） 涉及太阳能电力发电工程贪污的证据。 周二（9/10）纳沙鲁汀在肃贪会审查该案件中出庭作证。他向记者表示，阿纳斯与民主党政要萨安姆斯托巴（ Saan Mustopa），曾与诶曼苏巴诺会晤。2008年的一个夜晚，阿纳斯安排了与萨安和诶曼见面，临走时，萨安给诶曼5万块美金。