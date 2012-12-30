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民主党党团秘书进行政治宣导活动

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周日，国会民主党党团秘书Saan Mustopa（右）与Charta Politika研究事务部主任Yunarto Wijaya在西爪哇省加拉横（Keroncong）县Pakar Buana村对年轻选民进行政治辅导活动。

December 30th, 2012 | Posted in 印尼新闻 | Read More »

肃贪会已掌握 阿纳斯涉及贪污的证据

【本报雅加达讯】纳沙鲁汀 （Nazaruddin ）其中一位律师，朱尼玛尔特.基尔桑 （Junimart Girsang）表示，肃贪会已经掌握民主党主席阿纳斯（Anas Urbaningrum）以及前劳工移民垦殖部长诶尔曼苏巴诺 （Erman Suparno） 涉及太阳能电力发电工程贪污的证据。 周二（9/10）纳沙鲁汀在肃贪会审查该案件中出庭作证。他向记者表示，阿纳斯与民主党政要萨安姆斯托巴（ Saan Mustopa），曾与诶曼苏巴诺会晤。2008年的一个夜晚，阿纳斯安排了与萨安和诶曼见面，临走时，萨安给诶曼5万块美金。

October 10th, 2012 | Posted in Breaking-News,印尼新闻,重要新闻 | Read More »

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  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
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