AD房地产携手Bukopin银行 提供贷款吸引公寓买客
【本报讯】Ade Pede Realty（AD Realty ）携手Bukopin银行，通过签署购买公寓贷款（KPA）便利的合作协议，以吸引客户购买The Royal Olive Residence公寓。
【本报讯】Ade Pede Realty（AD Realty ）携手Bukopin银行，通过签署购买公寓贷款（KPA）便利的合作协议，以吸引客户购买The Royal Olive Residence公寓。
【本报雅加达讯】2013年印尼房地产展览会推出分布在Jabodetabek地区以至爪哇岛以外的200个黄金置地的工程。 印尼房地产组织（REI）总主席瑟迪约 · 玛哈尔梭（Setyo Maharso）上周末在雅加达会议中心对记者表示：“在爪哇岛以外的收入水平激升，以致我们认为是良好预期。”
【班达亚齐2日讯】亚齐独立运动（GAM）前任指挥官Muzakir Manaf（亚齐副省长），再次当选为亚齐省领导理事会（DPA）亚齐党主席。 上周六（2/3），在班达亚齐举行的亚齐党第一协商大会，不通过投票表决，会议主持人Kamaruddin Abubakar 说：“与会者一致通过选举Muzakir为未来五年期的亚齐党主席。亚齐党23个地方理事会代表参加协商大会，包括前亚齐独立运动成立的亚齐过渡委员会（KPA）组织。”