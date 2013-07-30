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AD房地产携手Bukopin银行 提供贷款吸引公寓买客

图为AD房地产总经理Ahmadin Ahmad（右）与Bukopin银行消费者贷款部主任Rosana Devita Anwar（左）签署购买公寓贷款（KPA ）便利的合作协议后握手。公证人在旁见证。 ( 商报 /Muhammad Maan摄)

【本报讯】Ade Pede Realty（AD Realty ）携手Bukopin银行，通过签署购买公寓贷款（KPA）便利的合作协议，以吸引客户购买The Royal Olive Residence公寓。

July 30th, 2013 | Posted in Gallery home,印尼新闻 | Read More »

2013年印尼房地产展览会 推出逾200个黄金置地

【本报雅加达讯】2013年印尼房地产展览会推出分布在Jabodetabek地区以至爪哇岛以外的200个黄金置地的工程。   印尼房地产组织（REI）总主席瑟迪约 · 玛哈尔梭（Setyo Maharso）上周末在雅加达会议中心对记者表示：“在爪哇岛以外的收入水平激升，以致我们认为是良好预期。”

May 5th, 2013 | Posted in 印尼新闻 | Read More »

亚齐独立运动前司令 再次当选亚齐党主席

【班达亚齐2日讯】亚齐独立运动（GAM）前任指挥官Muzakir Manaf（亚齐副省长），再次当选为亚齐省领导理事会（DPA）亚齐党主席。 上周六（2/3），在班达亚齐举行的亚齐党第一协商大会，不通过投票表决，会议主持人Kamaruddin Abubakar 说：“与会者一致通过选举Muzakir为未来五年期的亚齐党主席。亚齐党23个地方理事会代表参加协商大会，包括前亚齐独立运动成立的亚齐过渡委员会（KPA）组织。”

March 3rd, 2013 | Posted in Breaking-News,印尼新闻 | Read More »

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