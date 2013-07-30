【本报雅加达讯】2013年印尼房地产展览会推出分布在Jabodetabek地区以至爪哇岛以外的200个黄金置地的工程。 印尼房地产组织（REI）总主席瑟迪约 · 玛哈尔梭（Setyo Maharso）上周末在雅加达会议中心对记者表示：“在爪哇岛以外的收入水平激升，以致我们认为是良好预期。”

May 5th, 2013 | Posted in 印尼新闻 | Read More »