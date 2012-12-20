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2016年我国有望 成为石化产品出口国

【本报雅加达讯】政府对2016年我国将成为石油化工(petrokimia)产品出口国表乐观。这是因为数家企业计划将在我国兴建石油化工厂的缘故。 工业部制造业基础局局长邦卡.苏善多(Panggah Susanto)称，预计2016年全国石油化工产品需求达558万吨。另一方面，以众多的新厂，石油化工产品的供应能达到830万吨左右。

December 20th, 2012 | Posted in Breaking-News,印尼财经 | Read More »

2016年我国有望 成为石化产品出口国

【本报雅加达讯】政府对2016年我国将成为石油化工(petrokimia)产品出口国表乐观。这是因为数家企业计划将在我国兴建石油化工厂的缘故。 工业部制造业基础局局长邦卡.苏善多(Panggah Susanto)称，预计2016年全国石油化工产品需求达558万吨。另一方面，以众多 的新厂，石油化工产品的供应能达到830万吨左右。

December 19th, 2012 | Posted in Breaking-News,印尼财经 | Read More »

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