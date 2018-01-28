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2018雅加达亚运会赛程公布

9月1日决出三大球赛冠军

近日2018年雅加达亚运会赛程公布。第18届亚洲运动会将于2018年8月18日-9月2日在印尼雅加达举行，而雅加达是亚洲唯一一个第二次取得亚运会主办权的首都城市。

现在，我们来看看几个热门项目的具体时间吧。游泳项目将会产生41枚金牌，比赛时间是8月19日-24日， 回顾上届亚运会，中国泳军夺得22金12银11铜的不俗成绩。田径项目将于8月25日举行，9月1日结束，在田径项目上将产生48块金牌。其中最受瞩目的应该是男子百米与男子4X100米接力了。

乒羽比赛也是关注的焦点项目，其中乒乓球的比赛时间是8月25日-9月1日，比赛地点为国际展览中心，而在乒乓球的比赛中，中国队与日本队之间的较量更是焦点中的焦点。羽毛球项目则是从8月23日开始直至9月1日，而上届亚运会中国羽毛球队4金3银2铜。

三大球方面，篮球比赛则是从8月8日就开打了，9月1日决出冠军。足球方面，8月15日开始进行男足小组赛，8月19日女足开赛，9月1日均决出冠军。女排将从8月19日起小组赛开始，依旧是9月1日产生冠军。