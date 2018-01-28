Sunday, January 28th, 2018 | Posted by

2018雅加达亚运会赛程公布
9月1日决出三大球赛冠军

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近日2018年雅加达亚运会赛程公布。第18届亚洲运动会将于2018818-92日在印尼雅加达举行，而雅加达是亚洲唯一一个第二次取得亚运会主办权的首都城市。

现在，我们来看看几个热门项目的具体时间吧。游泳项目将会产生41枚金牌，比赛时间是819-24日， 回顾上届亚运会，中国泳军夺得221211铜的不俗成绩。田径项目将于825日举行，91日结束，在田径项目上将产生48块金牌。其中最受瞩目的应该是男子百米与男子4X100米接力了。

乒羽比赛也是关注的焦点项目，其中乒乓球的比赛时间是825-91日，比赛地点为国际展览中心，而在乒乓球的比赛中，中国队与日本队之间的较量更是焦点中的焦点。羽毛球项目则是从823日开始直至91日，而上届亚运会中国羽毛球队432铜。

三大球方面，篮球比赛则是从88日就开打了，91日决出冠军。足球方面，815日开始进行男足小组赛，819日女足开赛，91日均决出冠军。女排将从819日起小组赛开始，依旧是91日产生冠军。

 

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