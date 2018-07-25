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2018足球先生候选:

C罗梅西魔笛领衔 内马尔无缘

【网易体育】7月24日，国际足联官网公布了2018年FIFA世界足球先生的10人候选名单，C罗，梅西毫无疑问入选，埃及前锋萨拉赫，法国超新星姆巴佩和克罗地亚队长莫德里奇也悉数入选。 C罗是2017年的足球先生获得者，他和梅西包揽了近10年的金球奖。2018年世界足球先生候选人：

C罗（葡萄牙，尤文图斯）、梅西（阿根廷，巴塞罗那）、莫德里奇（克罗地亚，皇家马德里）、萨拉赫（埃及，利物浦）、姆巴佩（法国，巴黎圣日耳曼）、格里兹曼（法国，马德里竞技）、阿扎尔（比利时，切尔西）、瓦拉内（法国，皇家马德里）、凯恩（英格兰，热刺）、德布劳内（比利时，曼城）。

本次世界足球先生的10人候选大名单是依据2017年7月3日至2018年7月15日期间球员的表现由FIFA传奇团队评选出来的。球迷，记者，国家队队长和教练可以在候选名单公布之后进行投票（第一人选得5分，第二人选得3分，第三人选得1分），最终将评选出最后的前三名球员，最终的2018世界足球先生获奖得主将于9月24在伦敦公布。