Sunday, January 28th, 2018 | Posted by

2018年世界羽联巡回赛印尼大师赛
东道主印尼夺得男单和男双两项冠军

在雅京史纳延体育馆举行的2018年世界羽联世界巡回赛圆满落下帷幕。图为印尼青年与体育部长伊马姆纳赫拉维(左起)，印尼羽毛球协会（PBSI）主席维兰多，印尼男双选手Kevin Sanjaya Sukamuljo，副总统卡拉和印尼男双选手Marcus Fernaldi Gideon。

在雅京史纳延体育馆举行的2018年世界羽联世界巡回赛圆满落下帷幕。图为印尼青年与体育部长伊马姆纳赫拉维(左起)，印尼羽毛球协会（PBSI）主席维兰多，印尼男双选手Kevin Sanjaya Sukamuljo，副总统卡拉和印尼男双选手Marcus Fernaldi Gideon。

 

【雅加达128日消息】2018年世界羽联世界巡回赛印尼大师赛落下帷幕，中国队拿到一项冠军。郑思维/黄雅琼速胜奥运冠军阿马德/纳西尔（Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir）夺得混双冠军，李俊慧/刘雨辰先赢后输屈居亚军。东道主印尼队拿到男单（Anthony Ginting）和男双Kevin/Marcus两项冠军。

李俊慧/刘雨辰在男双决赛里对阵头号种子印尼的吉蒂昂/苏卡姆乔（Kevin -Marcus），两对组合此前的6次交锋李俊慧/刘雨辰15负落后，他们已连续5次负于这对印尼组合。首局开始后李俊慧/刘雨辰就率先发力以41领跑，印尼组合两次把差距缩小到1分，李俊慧/刘雨辰都迅速回应保住领先位置。随着比赛的进行，李俊慧/刘雨辰把握机会打出几波小高潮拉开比分，他们以209率先拿到局点。苏卡姆乔/吉蒂昂虽救回2个局点也无济于事，中国羽双塔以2111先下一城。

第二局吉蒂昂/苏卡姆乔在发接发上做得更好，他们在速度上的优势也充分展现，很快就以40领先。最后以2110扳回一城。

决胜局的1平后吉蒂昂/苏卡姆乔越打越兴奋，他们连得6分迅速拉开。比分落后的李俊慧/刘雨辰努力还击，他们连追4分迫近。在810后李俊慧反拍一个无谓失误，吉蒂昂/苏卡姆乔以118领先交换场地。易边后国羽双塔继续反扑，他们又连追4分扳为13平，吉蒂昂/苏卡姆乔沉着应对，利用中国组合的失误，他们又拿3分重新领跑。关键时刻李俊慧/刘雨辰没有咬住，印尼组合又拿3分再次拉开。在1916后印尼组合又得1分拿到赛点，苏卡姆乔跃起封杀得分，他们以2116拿下决胜局，他们以21逆转获胜夺冠。这场决赛耗时57分钟。

混双决赛在郑思维/黄雅琼和印尼的阿马德/纳西尔之间进行，郑思维/黄雅琼发挥得相当出色，不论是连贯，还是网前控制，他们都好于印尼组合，最终郑思维/黄雅琼只用了33分钟就以21142111直落两局击败这组奥运冠军夺冠。

其他三个项目，印尼的Anthony Ginting在男单决赛里以2021132112）击败日本的坂井一将夺冠。中国台北的戴资颖拿到女单冠军，她在决赛里完全压制住印度的内瓦尔，戴资颖仅仅用时27分钟就以2192113连下两城赢球。女双决赛里，日本的松友美佐纪/高桥礼华以2021172112）击败印尼的波莉/拉哈尤（Greysia Polii/Apriyani Rahayu）夺冠。

 

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