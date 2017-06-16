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2017年BCA世界超级羽毛球公开赛

印度男单Prannoy Kumar和Srikanth Kidambi晋级半决赛

【本报讯】正在举行的2017年BCA世界超级羽毛球公开赛，昨日的八强赛已经结束，日前参赛者的比赛表现可嘉，有两位印度男单选手晋级男单半决赛，他们是普兰诺伊（Prannoy HS Kumar）和斯里坎特（Kidambi Srikanth），

尤其是普兰诺伊迎战中国选手谌龙时，终场以21-18, 16-21和21-19横扫谌龙，并晋级半决赛。

另一场比赛，台湾选手王子维（Tzu Wei Yang）在第二轮比赛成功淘汰林丹。但是进入八强赛时，台湾男单选手王子维不敌印度斯里坎特，结果以15-21和14-21不敌印度选手斯里坎特。不过在今年BCA世界超级羽球赛进入八强，仍是他生涯最佳的成绩。

遗憾的是，台湾羽坛一姊、世界球后戴资颖昨天晚间在印尼羽球顶级超级赛八强战，面对泰国女将金达澎，顶著感冒状态的小戴以19：21、21：8、17：21吞败，跨季连胜就此中断，也宣告寻求卫冕失利。

面对世界排名14的金达澎，戴资颖此役前握有对战7连胜绝对优势，昨天首局两人打得很纠结，互有领先，球场顺逆风不小，小戴多次在压线球上判断失误，最后以19：21丢掉首局。

次局换边后，戴资颖加速甩开对手，开局取得7：1大幅领先，次局以21：8扳平战局。

决胜局两人陷入拉锯，首次技术暂停前小戴以11：10小幅领先，对方接连出现回球失误，小戴一度拉开到3分差，金达澎韧性十足，追到17平手，随后两边来回调动小戴，小戴居17：19落后。

戴资颖跑动中让对手抓到空档，金达澎出现赛末点，接著回击出一记对角杀球，让小戴无从反击，金达澎跪地庆祝胜利，这是她从小戴手中取得的首场胜利，也终止了小戴跨季27连胜。