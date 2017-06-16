2017年BCA世界超级羽毛球公开赛
印度男单Prannoy Kumar和Srikanth Kidambi晋级半决赛
王子维昨日在总奖金100万美元的2017年BCA世界超级羽毛球公开赛男单8强，以15：21、14：21不敌印度好手斯里坎特（Srikanth Kidambi），并斯里坎特晋级半决赛。
印度男单选手普兰诺伊（Prannoy Kumar）迎战强敌对手中国选手谌龙（Chen Long），最终印度选手以21-18, 16-21和21-19横扫谌龙，并进入半决赛。中国男单军团从林丹、石宇奇中箭落马后，男单在此站全军覆没。
在进行8强比赛中，中国男双选手刘成(Liu Cheng) / 张楠(Zhang Nan)应对日本选手Takeshi komura / kaigo sonoda，结果Takeshi / kaigo以15-21和15-21输给中国选手。
中国男单选手谌龙向印度选手普兰诺伊打回去，谌龙不敌印度选手普兰诺伊，并无缘半决赛。谌龙曾获得2017年羽毛球亚洲锦标赛冠军宝座。
金达澎击败台湾选手戴资颖后庆祝取胜，金达澎成功晋级半决赛。
台湾羽坛一姊、世界球后戴资颖昨天晚间在印尼羽球顶级超级赛八强战，面对泰国女将金达澎（Nitchaon Jindapol），顶著感冒状态的小戴以19：21、21：8、17：21吞败，跨季连胜就此中断，也宣告寻求卫冕失利。
在进行八强比赛时，我国女双选手Della Destiara Haris / Rosyita Eka Putri Sari与南韩选手Chang Ye Na dan Lee So Hee对打，最终Della / Rosyita以21-17，13-21和13-21不敌南韩选手，无缘半决赛。
成功获得比赛比分之后，我国女双选手Della Destiara Haris（左）/ Rosyita Eka Putri Sari互相握手一景。
普兰诺伊（Prannoy Kumar）击败中国选手谌龙后，印度选手特别庆祝取胜，并成功晋级今年羽球赛半决赛。
我国男双选手Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto与泰国选手Kedren Kittinupong/Dechapol Puavaranukroh对峙，结果Fajar / Muhammad以21-13, 18-21和21-12横扫泰国选手，成功晋级半决赛。
【本报讯】正在举行的2017年BCA世界超级羽毛球公开赛，昨日的八强赛已经结束，日前参赛者的比赛表现可嘉，有两位印度男单选手晋级男单半决赛，他们是普兰诺伊（Prannoy HS Kumar）和斯里坎特（Kidambi Srikanth），
尤其是普兰诺伊迎战中国选手谌龙时，终场以21-18, 16-21和21-19横扫谌龙，并晋级半决赛。
另一场比赛，台湾选手王子维（Tzu Wei Yang）在第二轮比赛成功淘汰林丹。但是进入八强赛时，台湾男单选手王子维不敌印度斯里坎特，结果以15-21和14-21不敌印度选手斯里坎特。不过在今年BCA世界超级羽球赛进入八强，仍是他生涯最佳的成绩。
遗憾的是，台湾羽坛一姊、世界球后戴资颖昨天晚间在印尼羽球顶级超级赛八强战，面对泰国女将金达澎，顶著感冒状态的小戴以19：21、21：8、17：21吞败，跨季连胜就此中断，也宣告寻求卫冕失利。
面对世界排名14的金达澎，戴资颖此役前握有对战7连胜绝对优势，昨天首局两人打得很纠结，互有领先，球场顺逆风不小，小戴多次在压线球上判断失误，最后以19：21丢掉首局。
次局换边后，戴资颖加速甩开对手，开局取得7：1大幅领先，次局以21：8扳平战局。
决胜局两人陷入拉锯，首次技术暂停前小戴以11：10小幅领先，对方接连出现回球失误，小戴一度拉开到3分差，金达澎韧性十足，追到17平手，随后两边来回调动小戴，小戴居17：19落后。
戴资颖跑动中让对手抓到空档，金达澎出现赛末点，接著回击出一记对角杀球，让小戴无从反击，金达澎跪地庆祝胜利，这是她从小戴手中取得的首场胜利，也终止了小戴跨季27连胜。
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Posted by admin
on Jun 16 2017. Filed under 体育
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