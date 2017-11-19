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2017年世界羽联超级系列赛中国公开赛

我国选手Kevin Marcus成功夺得男双夺冠

【中国福州11月19日电】11月19日，2017年世界羽联超级系列赛中国公开赛落下帷幕。在福州举行的中国世界羽联超级系列赛男双决赛中，我国选手Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon不负众望，在这场40分钟激烈的决赛中，成功克服来自丹麦男双终于战胜丹麦选手鲍伊、摩根森（Mathias Boe/Carsten Mogensen），成功夺得男双冠军，而鲍伊、摩根森则屈居亚军。

这是吉迪恩、苏卡姆约（Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon）第二次拿到中国羽球男双冠军宝座，他们是去年中国羽球公开赛的男双冠军宝座。

比赛一开始，双方均展开激烈比赛，但是我国选手吉迪恩/苏卡姆约两局速胜在技术和战术上还是略胜一筹，终场吉迪恩/苏卡姆约以21-19和21-11战胜丹麦组合鲍伊/摩根森，吉迪恩/苏卡姆约成功获得2017中国羽毛球公开赛男双冠军宝座，丹麦选手仅获得亚军。

此外，较遗憾的结果是，我国羽球混双Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir无缘进入决赛，他们在八强赛中被淘汰。我国混双Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir与丹麦选手Mathias Christiansen/Christinna Pedersen对峙，最终以21-15、8-21和16-21输给丹麦选手，去年Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir还赢得去年中国羽球公开赛混双冠军宝座。