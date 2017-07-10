Monday, July 10th, 2017 | Posted by

鲁尼这一走把曼联掏空了
要多少年才有下个传奇

web18117

鲁尼终究还是走了

 

【新浪网】流水它带走光阴的故事改变了一个人，也改变了一支球队的模样。随着鲁尼（Wayne Rooney）离队，和许多球迷一同长大的那个曼联（Manchester United）就划上了句号。鲁尼的离队对曼联意味着什么？或许从这个数据中可以窥见一二。

在作为曼联队史射手王的鲁尼离队之后，目前曼联队内各项赛事现役最佳射手竟然是马塔（36球），第二射手是马夏尔（25球），卡里克排第三（23球）。

曼联近年来人员更迭频繁，以至于很难有沉淀下来的好射手。目前全队竟然只有马塔一个人能够挤进队史射手榜前20，而在有限的光景里，恐怕我们也很难见到马塔叔叔挤进这个榜单的前十。

曼联是一支有着光荣的传承和历史的球队，看看队史射手榜前面的名字：鲁尼、吉格斯、范尼、斯科尔斯、索尔斯克亚、科尔、C罗、贝克汉姆、坎通纳、约克、小豌豆、范佩西、贝尔巴托夫……各个都如雷贯耳。不知卢卡库、马夏尔和拉什福德，能否接过红魔们的老枪，把自己的名字也镌刻在梦剧场的名人堂名录之中呢？

而如果有这一天，又将是多少年之后呢？

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Posted by on Jul 10 2017. Filed under 体育. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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