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针记基金会颁发奖金予优良羽球选手

【本报讯】针记基金会（Djarum Foundation）颁发奖金给去年获得最佳成绩的我国羽球选手，共有奖金6亿盾。 针记基金会体育部负责人约庇罗西敏（Yoppy Rosimin）认为，2016年成为PB Djarum羽球选手对我国获得卓越的成绩，特别是夺得2016年里约羽球混双冠军的我国混双选手Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir。此外，PB Djarum选手也在国内羽球比赛得到好的成绩，也培育羽球年轻运动员的工作精神可嘉。

约庇罗西敏表示，针记基金会羽球选手大部分都是培养年轻运动员，可以说他们是国家资产的运动员，全力以赴为国家争光。这明显是在2016年Blibli.com全国羽球锦标赛获得理想的成绩，并来自PB Djarum选手能领先其他的参赛对手。

约庇罗西敏补充说，给他们奖励的主因是鼓励与托维年轻运动员再接再厉，特别关注运动员的福利与支持印尼羽毛球的发展。PB Djarum也感谢对羽球组合的参赛者能夺冠，去年的冠军成为PB Djarum成功夺下第四次冠军，分别是1994年、1998年2010年和2016年。除了成功夺下羽球组合的冠军宝座外，PB Djarum选手也夺下男女单的冠军宝座，他们都是获得PB Djarum的奖学金。获得第四次冠军的2011年获得奖学金的女单选手Ghaida Nurul Ghaniyu，PB Djarum男单选手Ramadhani Muhammad Zulkifli也成功夺得男单冠军宝座。

PB Djarum除了举行颁奖仪式以外，PB Djarum与日本球拍Yonex也举行合作签署仪式。Yonex曾在2007年-2008年与PB Djarum建立合作。