Friday, March 31st, 2017 | Posted by

近8成阿森纳球迷希望温格离任
千人上书换教练

球迷希望温格离任

球迷希望温格离任

 

【新浪网】阿森纳（Arsenal）目前已经深陷泥潭，温格（Arsene Wenger）也遭遇了20年来最大的一次信任危机，虽然目前教授是走是留尚无定论，但阿森纳的球迷们已经不希望看到他续约了。

　　据《每日电讯报》报道，一家名为Arsenal Supporters’Trust（以下简称AST）的球迷机构向阿森纳董事会递交了一封倡议书，他们希望枪手高层不要再和温格续约，而且他们举出了一个非常有力的证据，这个有千人规模的组织调查发现，有78%的阿森纳球迷不希望温格留任。

　　在AST的信中，他们表达了强烈的赶走温格的欲望，“我们会员中的大部分人相信，温格已经不再是阿森纳的领路人，这份调查也佐证了我们的想法，我们不希望董事会再给温格新的合同，当务之急是寻找一位新的教练，这种紧迫性已经提上了日程。”

　　不仅是对温格的不满，AST组织对阿森纳多年来的主帅一言堂现象也颇有微词，“我们一直以来认为阿森纳需要改变机制，董事会需要更有活力以及思想独立的新成员，以此来重建目前过时的经营管理结构。”

　　虽然他们希望温格离任，但是AST还是对教授的过去表达了肯定，“我们也尊重温格对阿森纳作出的巨大贡献，不管未来如何，温格对球队风格的塑造以及深远的影响，不仅阿森纳球迷会铭记，整个英超都会脱帽致敬。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179148

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