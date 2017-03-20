Monday, March 20th, 2017 | Posted by

费德勒成最年长大师赛冠军
重返NO.1不再是梦

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费德勒

 

【新浪网】瑞士球王费德勒（Roger Federer）在巴黎银行赛决赛中两盘战胜同胞瓦林卡（Stanislas Wawrinka），收获个人在此项赛事的第五冠。与此同时，费德勒也成为了最年长的大师赛冠军。还有5个月将满36岁的瑞士人继续书写着自己的不老传奇。

在费德勒之前，最年长大师赛冠军这一纪录是由阿加西保持的（2004年辛辛那提赛，34岁）。而此次夺冠是费德勒生涯第25次大师赛登顶，也将第90个冠军收入囊中。瑞士人不仅追平了德约科维奇在印第安维尔斯五次夺冠的表现，还是继2006年后再度在墨尔本和印第安维尔斯连续捧杯。

年初澳网夺得第18冠，费德勒四年半的坚持令人惊喜和动容。而瑞士人此次在印第安维尔斯的表现甚至可以说比墨尔本更进一步。被分在“死亡之区”，最终突围的却是这位老将。而费德勒的反拍表现尤为让人印象深刻，第36次费纳决，他犀利的反拍让老对手纳达尔输得心服口服。虽然已是35岁“高龄”，可费德勒依然在积极主动求变，以期更上一层楼。如今踏上赛场的他更为冷静从容。而随着穆雷和德约科维奇先后宣布退出迈阿密赛，携IW赛冠军和更多自信的费德勒时隔三年重返迈阿密，其夺冠希望无疑又将大增。

2017赛季至今，费德勒已将两项最具分量的大赛冠军收入囊中，其世界排名已经回升至第6，而在冠军积分榜上，瑞士人更是占据榜首，达到3045分，大幅领先。反观世界排名前两位的穆雷和德约科维奇，则分别只有840分和475分。伤病的困扰加上状态起伏不定，穆雷和德约科维奇，前者失去了原本大好的涨分机会，后者则连续两站大赛冠军积分不保。这也让外界开始憧憬费德勒重返世界第一宝座。

对于去年自温网后就宣布赛季提前结束的费德勒而言，一旦进入下半赛季，就无需承受任何的保分压力，事实上，从现在开始，费德勒唯一要保的大分便是去年温网四强的720分。而德约科维奇有法网卫冕重任，穆雷则在整个下半年都将承受极大的保分压力。如此一来，费德勒重返No.1并非不切实际的空想，毕竟在下半年，他只要赢球就能涨分。

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