Thursday, June 8th, 2017 | Posted by

詹皇39分骑士遭47秒逆转
海啸87分勇士拿赛点

web1896

勇士3-0骑士

 

【新浪网】勇士（Golden State Warriors）客场以118-113击败骑士（Cleveland Cavaliers），总比分以3-0领先。

勇士惊险过关，凯文-杜兰特 投中制胜一球，全场贡献31分8个篮板，“三巨头”都得了20分以上，克雷-汤普森30分6个篮板，斯蒂芬-库里26分、13个篮板和6次助攻，德雷蒙德-格林8分、8个篮板和7次助攻。

骑士功亏一篑，勒布朗-詹姆斯几乎打出三双，贡献39分、11个篮板和9次助攻，凯里-欧文38分6个篮板，JR-史密斯16分。凯文-勒夫9分13个篮板，凯尔-科沃尔8分。

勇士前两个主场胜出，总比分以2-0领先，局势大好。不过他们可不敢有丝毫有大意，汤普森声称他们要以0-2落后的心态到克里夫兰。

很显然，勇士有过去年的教训。他们在3-1领先的情况下都能被翻盘，还有什么不会发生？所以就算是2-0领先，勇士也不会放松。

开场后，双方疯狂对攻。杜兰特两度三分命中，勇士以9-7开局，史密斯和詹姆斯相继还以三分，骑士回到主场手感恢复。勇士从不会害怕对攻，汤普森在首节打了一半时已经投中4个三分。库里遭到包夹，一直没好机会，直到本节最后1分36秒，他才首次得分。库里两度三分命中，勇士以一波10-0结束本节，从而以39-32反超。詹姆斯本节最后1分47秒下场休息，骑士在此期间未能得分。

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