Thursday, April 6th, 2017 | Posted by

詹皇36分骑士大胜
轻取绿军巩固坐稳东区榜首

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骑士大胜绿军

 

【新浪网】骑士（Cleveland Cavaliers）在客场以114-91大胜凯尔特人（Celt），巩固东部榜首位置。

骑士（51-27）四连胜。勒布朗-詹姆斯（LeBron James）几贡献36分、10个篮板和6次助攻，凯里-欧文（Kyrie Irving）19分5次助攻，凯文-勒夫（Kevin Love）15分16个篮板，JR-史密斯12分，钱宁-弗莱10分8个篮板。

凯尔特人（50-28）二连胜结束。伊塞亚-托马斯得了26分6次助攻，贾伊-克劳德带伤出战，得13分，凯利-奥利尼克12分，艾尔-霍福德12分7个篮板。

这一战，几乎确定了东部第一的归属。

赛前两队都是50胜27负，骑士以交手的优势得以回到榜首。但这一战后，骑士取得了1场的优势。

而且，本赛季4次交锋，骑士胜出3次，他们有平局优势。这意味着，凯尔特人最终要比骑士多胜一场，才能抢到东部榜首的位置。

这样的比赛，双方主将都表现得很平静，声称只是普通的比赛。但谁都知道，其实暗流涌动。

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