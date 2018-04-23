Posted by admin

詹皇32分打满下半场

骑士拒绝逆转2-2进天王山

骑士（Cleveland Cavaliers）在客场以104-100击败了步行者（Indiana Pacers）将总比分扳成2-2。

骑士重新抢得主场优势。勒布朗-詹姆斯（LeBron Raymone James）打满下半场，全场打了45分钟，贡献32分、13个篮板和7次助攻，凯尔-科沃尔在第四节命中两记关键三分，得了18分，JR-史密斯12分5个篮板。替补出场的乔丹-克拉克森12分。

步行者翻盘未果。先发五虎上双，迈尔斯-特纳得了17分，维克托-奥拉迪波20投仅5中，得17分、6个篮板和5次助攻，赛迪斯-杨12分16个篮板，达伦-科里森12分8次助攻，博扬-博格达诺维奇10分。替补出场的多曼塔斯-萨博尼斯19分。

第三节成为骑士的最大麻烦。第三战他们上半场领先17分，但下半场遭到反击，最终被翻盘。骑士不但失去了主场优势，总比分还以1-2落后，处于非常不利的局面。

第四战骑士不能再输，否则以1-3落后，将是难以扭转的局面。詹姆斯场场发挥出色，但队友不是特别给力，令他非常无奈。