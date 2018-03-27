Tuesday, March 27th, 2018 | Posted by

艾弗森复出砍42+12？
这数据是马布里后第一人

伯克的一切太像艾弗森

伯克的一切太像艾弗森

 

黄蜂队（New Orleans Pelicans）在主场凭借肯巴-沃克在加时赛的优异发挥以137-128战胜尼克斯队（New York Knicks），特雷-伯克（Trey Burke）本场比赛发挥出色，出战41分钟砍下职业生涯新高的4212助攻，尤其是在第四节单节14分，成功的帮助球队在常规阶段咬住了比分。

40+10在尼克斯已经13年没出现过了，上一个有这样数据的还是斯蒂芬-马布里。

在第三节中段的时候巴图姆一记三分球帮助球队领先到11分，在还剩5分钟的时间里伯克和比斯利连续砍分为球队续命，在第三节的时候尼克斯只落后5分，加之比斯利伤病的复发也给了伯克的表演时间。

第四节开始不久，坎特在弧顶策应，伯克在绕掩护之后三分线外接到了队友的传球，弧顶接球的伯克直接干拔三分出手，皮球稳稳的命中。接下来的一个回合，伯克又把球给了坎特，埃尔南戈麦斯马上上前包夹，伯克再次获得了空位，干拔三分命中。

兰姆见到球队局势崩不住了，马上快下，却没有想到伯克已经在前进道路上埋伏着，大手一挥就把球断走，直接反击上篮命中。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210415

Posted by on Mar 27 2018. Filed under 体育. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added