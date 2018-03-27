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艾弗森复出砍42+12？

这数据是马布里后第一人

黄蜂队（New Orleans Pelicans）在主场凭借肯巴-沃克在加时赛的优异发挥以137-128战胜尼克斯队（New York Knicks），特雷-伯克（Trey Burke）本场比赛发挥出色，出战41分钟砍下职业生涯新高的42分12助攻，尤其是在第四节单节14分，成功的帮助球队在常规阶段咬住了比分。

40+10在尼克斯已经13年没出现过了，上一个有这样数据的还是斯蒂芬-马布里。

在第三节中段的时候巴图姆一记三分球帮助球队领先到11分，在还剩5分钟的时间里伯克和比斯利连续砍分为球队续命，在第三节的时候尼克斯只落后5分，加之比斯利伤病的复发也给了伯克的表演时间。

第四节开始不久，坎特在弧顶策应，伯克在绕掩护之后三分线外接到了队友的传球，弧顶接球的伯克直接干拔三分出手，皮球稳稳的命中。接下来的一个回合，伯克又把球给了坎特，埃尔南戈麦斯马上上前包夹，伯克再次获得了空位，干拔三分命中。

兰姆见到球队局势崩不住了，马上快下，却没有想到伯克已经在前进道路上埋伏着，大手一挥就把球断走，直接反击上篮命中。