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罗本替补不开心

海帅：在拜仁谁都得接受坐板凳

欧冠1/8决赛首回合，拜仁（FC Bayern M黱chen）主场5-0大胜贝西克塔斯（Beşiktaş JK），基本上锁定了一张八强门票。不过在本场赛后，没能首发的罗本似乎并不太高兴。虽然说因为哈梅斯（James Rodr韌uez）出现小腿肌肉硬化，罗本（Arjen Robben）在上半场结束前就替补出场，出战的时间还不算短。

当被问到无缘首发会不会感到失望时，罗本赛后对《天空体育》表示：“我什么也不会说，每个词都会显得太多。如果现在表达我的感情，那我认为，我明天会去找（拜仁体育主管）萨利哈米季奇，或者坐在（拜仁CEO）鲁梅尼格先生的办公室里了。”谈到本场的表现，罗本说道：“我认为自己下半场踢得不错，每个人都想踢这样的比赛。如果你踢不上，那会感到痛苦。这样的比赛，你当然想要站在场上。”罗本认为球队上半场的表现并不好，下半场踢得好多了，创造出的机会也多得多。

谈到罗本的这番表态，拜仁主帅海因克斯说道：“阿尔扬是一位顶级的职业球员，他想打首发。这样的比赛没有首发会感到不满意，这也不是什么问题。这是正常的，我也能够理解。”不过海帅同时也表明了自己的态度：“但我做的是我认为正确的选择，就是这样。每个人都得接受这一点，如果你和拜仁签了合同，你就得预料到有时候你不会打首发。”这一点不只是对罗本，原则上说对所有拜仁球员都适用。海帅还表示，罗本是球队的“活力元素”；穆勒则说在罗本上场之后，他可以打更靠前的位置了。

至于上半场结束前被罗本换下的哈梅斯，他并不是因为被穆勒射出的球击中头部才被换下的。海帅在新闻发布会上确认，哥伦比亚球星出现了小腿肚的肌肉硬化，感觉不适才被换下，当地时间今天会进行进一步检查。海帅说道：“我认为伤情不是很糟糕，他没有出现比如说像撕裂那样的刺痛感。”