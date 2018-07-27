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罕见！C罗走后

皇马18年来首次队中没有金球先生

【搜狐体育网】据《马卡报》报道，在C罗离队之后，皇马18年来首次没有金球奖得主在阵中。2000-01赛季，皇马刚刚进入银河战舰时期，当时球队签下了几位金球奖的有力争夺者，其中菲戈就是第一人。

在2000年夏天，皇马砸出6200万欧元签下菲戈，次年1月，葡萄牙人拿到了金球奖。2001年，皇马签下98年金球奖得主齐达内，菲戈与齐祖组成了银河战舰一期的中场。在接下来的几年时间里，罗纳尔多和欧文这两位金球奖得主也先后加盟。随着这些球星的离开，皇马在2006年签下世界杯冠军得主卡纳瓦罗，年底这位意大利队长夺得了金球奖，直到2009年他一直是当时皇马阵中唯一一位金球先生。

接下来，弗洛伦蒂诺回归，卡卡和C罗相继加盟，两人在加盟球队前都已经拿过金球奖，而C罗更是在此后的时光里4度夺得这一殊荣。

而现在，皇马将迎来他们18年来第一个没有金球先生的赛季，但当然了，莫德里奇和瓦拉内都有可能夺得今年的金球奖，不过今年可谓近年来竞争局面最为开放的一届，因此现在就做出任何预测都是不明智的。