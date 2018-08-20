Monday, August 20th, 2018 | Posted by

第18届亚运会在印尼首都雅加达开幕

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这是开幕式上燃放烟花

 

这是开幕式上燃放烟花。

这是开幕式上燃放烟花。

 

我国总统佐科威在与副总统卡拉在开幕式上发表演讲

我国总统佐科威在与副总统卡拉在开幕式上发表演讲

8月18日晚上，佐科威总统（左）由第一夫人伊莉雅娜（左二），卡拉副总统（右）和夫人 (右三）共同出席在雅京翁加诺综合体育中心举行的第18届亚运会开幕式。

8月18日晚上，佐科威总统（左）由第一夫人伊莉雅娜（左二），卡拉副总统（右）和夫人(右三）共同出席在雅京翁加诺综合体育中心举行的第18届亚运会开幕式。

 

我国总统佐科威骑摩托车进入场内

我国总统佐科威骑摩托车进入场内

 

吉祥物入场

吉祥物入场

开幕式表演

开幕式表演

这是第18届亚运会组委会主席埃里克·托希尔 （左）在开幕式上讲话。

这是第18届亚运会组委会主席埃里克·托希尔（左）在开幕式上讲话。

印度尼西亚代表队入场

印度尼西亚代表队入场

 

中国代表团入场

中国代表团入场

 

这是朝韩两国代表团在开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场。

这是朝韩两国代表团在开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场。

 

印尼羽毛球名将王莲香(Susi Susanti)点燃火炬 台。在舞台的火山之上，圣火点燃宛如火山 喷发，同时火山之上，光影闪动，如同岩浆 流下，将火炬台与主舞台巧妙结合在一起将 鼓舞各国运动员，在赛场上创造佳绩.

印尼羽毛球名将王莲香(Susi Susanti)点燃火炬台。在舞台的火山之上，圣火点燃宛如火山喷发，同时火山之上，光影闪动，如同岩浆流下，将火炬台与主舞台巧妙结合在一起将鼓舞各国运动员，在赛场上创造佳绩.

 

这是开幕式上燃放烟花。

这是开幕式上燃放烟花。

当地时间18日晚7时，第18届亚运会在印度尼西亚首都雅加达开幕，国家主席习近平特使、国务院副总理孙春兰应邀出席开幕式，在主席台就座。 　　能容纳8.8万人的朋加诺体育场热闹非凡，在观众的欢呼声中，来自45个国家和地区的代表团依次入场。在鲜艳的五星红旗引领下，中国代表团步入会场，受到全场观众的热烈欢迎。 　　中国正处在从体育大国向体育强国迈进的关键历史节点。孙春兰副总理作为习近平主席特使出席本届亚运会，体现了中国政府对亚洲体育事业的重视和印尼办会的支持，得到亚奥理事会和印尼政府的高度赞赏和感谢。 　　本届亚运会是2020年东京奥运会前的一次重要练兵，是对中国竞技体育的全面检验。中国代表团共派出845名运动员，参加38个大项、376个小项的比赛。为发现新人、积累经验、锻炼队伍，中国队阵容以年轻运动员为主，运动员平均年龄为24.4岁，其中74.6%的运动员系首次参加亚运会。队伍中既有孙杨、朱婷等实力超群的奥运冠军，也有诸多充满朝气、潜力巨大的后起之秀。 　　亚奥理事会主席艾哈迈德亲王在开幕式上致辞。印尼总统佐科宣布本届亚运会开幕。 　　开幕式充满了印尼特色，长120米、宽30米、高26米的舞台被印度尼西亚特色的植物和花卉妆点得异彩纷呈，展现了这个热带国度独有的自然风光。安谷等歌手的文艺表演，也把印度尼西亚深厚的人文底蕴呈现给全世界观众。 　　这是雅加达第二次承办亚运会比赛。1962年，亚运会首次来到这座城市并成功举办，极大振奋了这个国家的民族精神。时隔56年，亚运圣火再度在这片土地上燃起，亚运精神也将在这里书写下新的篇章。 　　本届亚运会，来自亚洲45个国家和地区的1.13万名运动员将角逐40个大项、67个分项和465个小项。在开幕式之前，足球等项目比赛已经开始。 在开幕式前，印尼总统佐科威（Jokowi）上演“ 速度与激情” ， 骑着摩托车来到开幕式现场。众所周知， 堵车是印尼首都雅加达的一大特色， 对此东道主没有回避， 而是巧妙地“利用了” 这一特色，让人耳目一新！ tabel

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