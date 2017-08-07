Monday, August 7th, 2017 | Posted by

社区盾-莫拉塔库瓦失点
阿森纳点胜10人切尔西

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阿森纳点球战胜切尔西夺冠

 

【新浪网】2017/18赛季(第95届)社区盾杯在温布利球场展开角逐，阿森纳（Arsenal）通过点球大战5-2取胜切尔西（Chelsea），摩西打破僵局，佩德罗（Pedro Rodríguez Ledesma）被罚下，科拉希纳茨（Sead Kolašinac）扳平。库尔图瓦（Thibaut Courtois）和莫拉塔（Álvaro Morata）在点球大战中先后罚失点球。阿森纳第15次夺得社区盾，近4年内3次夺冠。

第22次参加社区盾的阿森纳期待第15次夺冠，而第12次参加的切尔西则希望第5次捧杯。双方11次在中立场作赛，阿森纳5胜2平4负占据优势。双方在社区盾2次交手，阿森纳在2015年取胜，切尔西则在2005年告捷。这是双方历史上第191次交锋，此前阿森纳74胜54平62负占据上风。此前94届除共享夺冠和最佳11人对抗之外，联赛冠军夺得54次社区盾，足总杯冠军22次夺魁。

尽管上赛季足总杯决赛负于阿森纳，但蓝军15天前在北京3-0击败枪手。切尔西新援莫拉塔、吕迪格和卡巴列罗被安排在替补席，迭戈-科斯塔惨遭弃用，阿扎尔和新援巴卡约科均因伤缺阵。阿森纳新援拉卡泽特首发，科拉希纳茨被安排在替补席。

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