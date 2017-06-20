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皇马主席:C罗闹转会不为罚款

不给10亿欧元不会卖

【新浪网】对C罗（Cristian Ronaldo）闹出的转会风波，皇马主席弗洛伦蒂诺（Florentino Pérez）给出回应，他认为，有什么东西影响到了葡萄牙人。

“我了解他，他是一个顶级的职业选手，人也很好，所有这一切都很奇怪。”弗洛伦蒂诺说。“我们完全相信，克里斯蒂亚诺一直会品行如一，因为我们知道他是什么样的人。”

有舆论认为，这次闹转会，是C罗的手段，想让皇马替他支付4000万欧元的逃税罚款。对此弗洛伦蒂诺说：“这根本没道理，因为他不是那样的人，即使他不开心，也不会这样干。”

“现在他感觉受到了伤害，他有这种感觉可能是有理由的，他不该像一个罪犯那样被对待。”

“有什么事情绝对影响了他，我们将会搞清楚发生了什么，但现在他正在打一届很重要的比赛（联合会杯），我不会打扰他。”

谈到转会，弗洛伦蒂诺说：“我们很放松，我没有和任何俱乐部谈过，没有人对我们提出过任何一份报价。对C罗没有、对莫拉塔没有、对哈梅斯-罗德里格斯也没有。”

“我听到了一些传闻，但是，C罗的合同违约金是10亿欧元，除非有俱乐部准备支付这个数，否则他不会离开。”

“我们目前的计划是继续拥有这些已有的球员，而C罗的情况，他不是我们买下的一个甜瓜，说卖就卖了，他和我们是有情感纽带的。”