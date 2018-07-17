Tuesday, July 17th, 2018 | Posted by

泰国2018羽球公开赛
印尼混双配 Hafiz Faizal/Gloria Widjaja 夺冠

我国混双选手 哈菲兹槐萨斯/格洛丽亚在泰国2018羽球公开赛获得冠军。

我国混双选手 哈菲兹槐萨斯/格洛丽亚在泰国2018羽球公开赛获得冠军。

 

【本报讯】715日，印尼混双配对哈菲兹槐萨斯/格洛丽亚（Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja）在泰国2018羽球公开赛获得冠军。

哈菲兹/格洛丽亚上周在2018年印尼公开赛的半决赛中击败了英国头号种子克里斯·阿德科克/加布里埃尔·阿德科克。

在第一场比赛开始时设法从后面站起身来。在0-14-6落后之后，Hafiz / Gloria立即抓住了胜利点。

在第一场比赛间隔11-8领先后，Faizal / Gloria不再被对手超越并以21-12的胜利结束了第一场比赛。第二场比赛的开始运行得更紧。Faizal /Gloria得分不超过两分。1-1的比分继续上升至8-8。在那之后，这对新队能够以足够的分数领先，最终以21-12获胜

哈菲兹/格洛丽亚一度胜过克里斯/加布里埃尔在印尼双打对手的五连胜。自201710月配对以来，Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja 赢得了他的第一个冠军。泰国队的冠军头衔是一年多以后，或者恰好在2017年泰国公开赛，2017年法国公开赛和2018年印度公开赛之后完成比赛。

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