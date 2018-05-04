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欧联杯-科斯塔单刀破局

马竞淘汰阿森纳进决赛

2017/18赛季欧联杯半决赛次回合一场焦点战在万达大都会球场展开争夺，马德里竞技（Atlético de Madrid）主场1比0力克阿森纳（Arsenal），迭戈-科斯塔（Diego Costa）半场补时进球。马竞总比分2比1晋级决赛，5月16日将在里昂（Lyon）对阵马赛（Marseille）。

双方首回合1比1战平。马竞欧战12次主场对阵英格兰球队仅1次落败切尔西，其余11场6胜5平。阿森纳14次欧战客战西班牙球队仅2次取胜，最近一次还是12年前客胜皇马，其余12场3平9负。阿森纳希望自2000年之后再次打入欧联杯(含联盟杯)决赛，枪手继续排出与首回合相同的首发阵容。期待第3次打入决赛的马竞轮换3人，迭戈-科斯塔，比托洛和加比出场。

阿森纳试图展开积极攻势，拉卡泽特的传中在小禁区内滑门而出。在同科斯切尔尼争顶下皮球的迭戈-科斯塔又挤开蒙雷亚尔，前切尔西中锋强突禁区右侧的小角度射门偏出近角。阿森纳随后遭遇打击，科斯切尔尼受伤被钱伯斯换下。