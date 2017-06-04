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欧冠-C罗梅开二度

皇马4-1擒10人尤文蝉联冠军

【新浪网】第62届欧冠决赛在威尔士加的夫千年球场打响，皇马（Real Madrid）4比1大胜尤文图斯（Juventus），成为首支蝉联冠军联赛冠军的球队，将欧冠夺冠纪录改写为12冠。尤文连续5次欧冠决赛失利。C罗（Cristian Ronaldo）首开纪录，成为第2位3届欧冠决赛破门的球员。伊瓜因（Gonzalo Higuaín）助攻曼朱基奇（Mario Mandžukić）倒钩扳平。下半时，卡塞米罗（Casemiro）远射破门，C罗再下一城，1/4决赛以来打进10球，并以12球超过梅西（Lionel Messi），成为本届欧冠最佳射手。尤文替补夸德拉多两黄下场。皇马替补阿森西奥锦上添花。

两队均是第6次参加冠军联赛决赛（不计1992年改制前），追平AC米兰纪录。两队19次欧战交锋均是在欧冠中，也是欧冠史上交锋次数第2多的对手，仅次于拜仁和皇马24次交锋。此前两队各胜8场，2次握手言和，唯一欧冠决赛交锋是1998年决赛，皇马凭借米贾托维奇进球小胜。

皇马4年来3次打进决赛，此前5次打进冠军联赛决赛全部夺冠，力争成为冠军联赛首支蝉联冠军的球队。齐达内没有冒险使用刚刚恢复的贝尔，近8场打进5球的伊斯科获得首发。J罗和卢卡斯-巴斯克斯无缘大名单。

尤文是本赛季欧冠唯一不败球队（9胜3平），总共只有3个失球，上支不败夺冠球队是2007-08赛季的曼联。1996年夺冠后，尤文连续输掉4届决赛，也是欧冠决赛输球次数最多的球队（6次）。阿尔维斯压过夸德拉多打右边锋。尤文首发平均年龄30岁336天，在冠军联赛决赛史上仅次于2007年AC米兰（31岁35天）。布冯成为参加欧冠决赛第3年长的球员（39岁4个月），仅次于佐夫（41岁2个月）和范德萨（40岁6个月）。

前威尔士射手、本届决赛大使拉什携大耳朵杯进场。皇马身着紫色客队球衣。开场前3次射门均来自尤文。曼朱基奇左路传中，伊瓜因在门前13米处头球被纳瓦斯没收。随即博努奇后场漂亮铲断后助攻到前场右路传中，伊瓜因在门前24米处低射，卡瓦斯脱手后将球拿到。