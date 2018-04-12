Thursday, April 12th, 2018 | Posted by

欧冠-尤文追3球压哨判点+染红！
C罗绝杀 皇马晋级

C罗脱衣庆祝点球绝杀

C罗脱衣庆祝点球绝杀

 

欧冠1/4决赛次回合又赛2场，皇马（Real Madrid）主场13负于尤文图斯（Juventus），但仍以总比分43晋级。

曼朱基奇（Mario Mandžukić）开场76秒破门，打破皇马冠军联赛主场最快失球纪录。替补出场的利希施泰纳（Stephan Lichtsteiner）助攻，曼朱基奇头槌又下一城，成为首位冠军联赛客场上半时对皇马梅开二度的球员。瓦拉内（Raphaël Varane）头球中楣。下半时，纳瓦斯（Keylor Navas）抱球脱手，马图伊迪（Blaise Matuidi）打进效力尤文欧冠首球。补时最后时刻，贝纳蒂亚（Medhi Benatia）被判点球 ，布冯（Gianluigi Buffon）因抗议被罚下，C罗（Cristian Ronaldo）点球绝杀。

这是两队第21次欧冠对阵，仅次于皇马与拜仁24次交锋。首回合皇马客场30完胜，该队此前32次欧战淘汰赛首回合客场取胜，仅有1次被淘汰赛（1994-95赛季联盟杯）。队长拉莫斯停赛，小将巴列霍上演欧冠首秀，贝尔压过本泽马出场。尤文此前8次作客皇马取得2胜（15负）。皮亚尼奇和贝纳蒂亚解禁复出，迪巴拉红牌禁赛，曼朱基奇获得首发。

开场76秒，尤文就反客为主取得领先！道格拉斯-科斯塔右路抢断卡塞米罗后突进分球，赫迪拉禁区右侧挑传，曼朱基奇后点距门6米处冲顶破门，10，这是皇马冠军联赛主场最早失球，也是2007年开场10秒被马凯破门后皇马最早欧冠失球。

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