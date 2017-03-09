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欧冠-奇迹！95分钟绝杀 巴萨6-1巴黎惊天逆转

【新浪网】2016/17赛季欧冠1/8决赛次回合一场焦点战在诺坎普球场展开争夺，巴塞罗那（Barcelona）主场6比1取胜巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain F.C.），苏亚雷斯（Luis Suarez）和梅西（Lionel Messi）进球，库尔扎瓦（Layvin Kurzawa）乌龙，但卡瓦尼（Edinson Cavani）打入关键客场进球，内马尔（Neymar）梅开二度，塞尔吉-罗伯托（Sergi Roberto）第95分钟绝杀。巴萨总分6比5涉险晋级。巴萨也成为首支在欧战首回合4球落后下成功翻盘的球队。

巴萨首回合0比4客负，此前4次主场对阵巴黎圣日耳曼取得2胜2平保持不败，巴萨欧战唯一一次主场负于法国球队还是1984年欧洲优胜者杯首轮对阵梅斯。恩里克治下的巴萨此前14场欧冠主场取得全胜，巴萨队史26次欧战首回合客负的情况下有12次成功翻盘，其中3次首回合3球落后的情况下点球战取胜翻盘。伊涅斯塔和马斯切拉诺轮换出场。

巴萨开场156秒取得领先，拉菲尼亚右路斜传引致巴黎小禁区边缘混战，苏亚雷斯近距离头球破门，穆尼耶门线后凌空解围，但裁判做出准确的进球判罚。这是巴萨在欧冠淘汰赛的第2快进球。