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欧冠-天使2球卡瓦尼破门 巴萨0-4惨遭巴黎狂屠

【新浪网】2016/17赛季欧冠1/8决赛首回合一场焦点战在王子公园球场展开角逐，巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain F.C.）主场4比0大胜巴塞罗那（Barcelona），迪马利亚（Ángel Di María）梅开二度，新援德拉克斯勒（Julian Draxler）和卡瓦尼（Edinson Cavani）进球。

这是双方近5个赛季第3次在淘汰赛相遇。巴萨连续13个赛季打入欧冠淘汰赛，他们期待创纪录地连续10个赛季打入八强。双方欧战历史交锋9场，巴萨4胜3平2负稍占上风，其中2场输球均在客场。莫塔停赛缺阵，卡瓦尼和迪马利亚领衔首发。巴萨MSN组合齐出，伊涅斯塔、皮克、阿尔巴和塞尔吉-罗伯托替补出场。

拉比奥特开场仅3分钟对内马尔犯规被罚黄牌。巴黎的高压紧逼给巴萨带来压力。第6分钟，迪马利亚斜传，卡瓦尼小禁区左上角的射门被塞尔吉-罗伯托做出关键封堵，德拉克斯勒禁区左侧补射高出。巴黎第11分钟险些破门，拉比奥特直传，马图伊迪禁区左肋12码处射近角被特尔施特根神勇救出，迪马利亚小禁区前补射被封堵，拉比奥特禁区边缘内低射被没收。