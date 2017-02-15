Wednesday, February 15th, 2017 | Posted by

欧冠-天使2球卡瓦尼破门 巴萨0-4惨遭巴黎狂屠

web18162

迪马利亚2球，巴黎4-0大胜巴萨

 

【新浪网】2016/17赛季欧冠1/8决赛首回合一场焦点战在王子公园球场展开角逐，巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain F.C.）主场4比0大胜巴塞罗那（Barcelona），迪马利亚（Ángel Di María）梅开二度，新援德拉克斯勒（Julian Draxler）和卡瓦尼（Edinson Cavani）进球。

这是双方近5个赛季第3次在淘汰赛相遇。巴萨连续13个赛季打入欧冠淘汰赛，他们期待创纪录地连续10个赛季打入八强。双方欧战历史交锋9场，巴萨4胜3平2负稍占上风，其中2场输球均在客场。莫塔停赛缺阵，卡瓦尼和迪马利亚领衔首发。巴萨MSN组合齐出，伊涅斯塔、皮克、阿尔巴和塞尔吉-罗伯托替补出场。

拉比奥特开场仅3分钟对内马尔犯规被罚黄牌。巴黎的高压紧逼给巴萨带来压力。第6分钟，迪马利亚斜传，卡瓦尼小禁区左上角的射门被塞尔吉-罗伯托做出关键封堵，德拉克斯勒禁区左侧补射高出。巴黎第11分钟险些破门，拉比奥特直传，马图伊迪禁区左肋12码处射近角被特尔施特根神勇救出，迪马利亚小禁区前补射被封堵，拉比奥特禁区边缘内低射被没收。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175248

Posted by on Feb 15 2017. Filed under 体育. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added