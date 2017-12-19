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梅西:若赢皇马将获巨大优势

梦想再进世界杯决赛

周一，梅西（Lionel Messi）出席了西班牙《马卡报》举办的颁奖典礼，阿根廷巨星获得了“最佳射手奖”以及“迪斯蒂法诺奖”（西甲最佳球员奖）。而几天之前，他还获得了“欧洲金靴奖”。

对于自己获得的“迪斯蒂法诺”奖，梅西表示：“这个奖杯我已经有几个了，之前的奖杯很不同，更大，更重。这是第五个，这个奖杯意义重大，能再得一个我非常高兴。当年能认识迪斯蒂法诺先生是很幸福的，能与他共享一段时间，也非常愉快。”

对于自己的第四个最佳射手奖，梅西表示：“我要再次表示感谢。我想与队友们共享这个奖杯，我要感谢所有的队友，这是一个奖励给更衣室的奖杯。奖杯不是我的主要目标，我们的目标是夺冠，但如果能获得一些个人奖杯，也非常欢迎，但这不是我们的目标。”

谈到即将到来的西班牙国家德比，梅西表示：“国家德比意义重大，如果能获胜，那会是非常重要的。这一直都是非常特殊的比赛，对手是皇马，还在他们的球场比赛。如果能获胜，将是巨大的优势。虽然他们不是排名第二的球队棗现在的第二名是马竞，这也会是一大优势。联赛还很漫长，但能用一场胜利告别这一年还是很美好的，我们可以过一个幸福的圣诞节。”

最后谈到再次进入世界杯决赛对阵德国的可能，梅西表示：“我不知道这是不是梦想，但如果再次进入世界杯决赛，并有幸捧杯，将是令人无法置信的，我不知道会不会在决赛中碰到他们，是不是会提早碰上。现在首先要考虑的是小组赛，小组赛就很困难，先晋级，再看看情况如何。”