Tuesday, July 11th, 2017 | Posted by

曼联官宣签下卢卡库
总价9000万英镑签5+1合同

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卢卡库身穿曼联球衣亮相

 

【新浪网】曼联（Manchester United）通过官方网站宣布，正式完成对比利时前锋卢卡库（Romelu Lukaku）的签约，双方签下一份五年的合同，同时还有一年的续约选项。根据之前媒体的报道，曼联为了签下卢卡库，给出的是一份7500万英镑加上1500万英镑浮动的转会费报价。

24岁的卢卡库将在洛杉矶和曼联会合，穆里尼奥欢迎了他的到来：“卢卡库非常合适曼联的体系，他有着优秀的性格，是个出色的球员，他想在世界上最大的俱乐部继续职业生涯，那是很正常的事情。他对球队是非常出色的补充，我知道球队也很欢迎他。我非常期待能再次和他共事。”

而卢卡库也对完成签约非常兴奋：“首先我要感谢埃弗顿和埃弗顿的球迷，我度过了四个完美的赛季。我交到了一些特别的朋友，共享了许多难以忘记的瞬间。但是，当曼联和穆里尼奥来敲我的门的时候，我感觉这是一个我生命中无法拒绝的机会。你可以看到在欧联杯决赛上，这支球队的拼搏、决心和精神，我希望成为他们的一员。我迫不及待想要走进老特拉福德，来到75000名球迷面前，但是我首先会在季前赛上努力，期待我的第一堂训练课。”

卢卡库在过往三个赛季中都能收获20+进球，上赛季的联赛他打入25球，获得射手榜第二名，仅次于凯恩。这个夏天他拒绝了重返切尔西的机会，选择加盟曼联。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187176

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