Wednesday, March 1st, 2017 | Posted by

曝杜兰特可能缺阵数月 伤倒在家乡这剧情太虐

web1823

杜兰特伤情不容乐观

 

【新浪网】根据阿德里安-沃纳洛夫斯基的报道，昨天比赛中受伤的凯文-杜兰特（Kevin Durant）状况不容乐观，常规赛回归存疑，恢复期可能将达数月之久。

勇士（Golden State Warriors）客场挑战奇才（Washington Wizards），这里是杜兰特的家乡，同时目前奇才队的主教练布鲁克斯也是杜兰特的启蒙恩师。似乎一切都将在一片宁静祥和的气氛中展开。

不过比赛刚开始不久，杜兰特就在队友帕楚利亚倒地后被连带着刮倒在地。杜兰特还是坚持站了起来，试图坚持比赛。但是很快，在两个回合后杜兰特示意科尔叫暂停，将自己替换离场。此后他再也没有回到比赛之中。

虽然最终库里最后的投篮偏筐而出，勇士惜败。不过此时杜兰特的伤情却是最能牵动万千球迷心弦的事情。赛后的勇士更衣室中也安静得可怕，不少队友都发信息鼓励杜兰特渡过难关。

随后勇士的管理层开始动作，先是ESPN的著名体育记者马克-斯坦透露勇士计划签下马特-巴恩斯，意欲补强锋线。接着爆料大神Woj又连推两文，杜兰特的伤情不容乐观，缺席的情况可能是数月而不是数周。

去年夏天，无数球迷都为杜兰特的到来而欢呼雀跃的时候，可如今当初有多少人曾为当初的加盟而欢呼，就会有更多的人而为这样的噩耗而哀叹。

距离季后赛开赛还剩6周时间，签约巴恩斯实属无奈之举。

在正式的诊断报告出来之前，我们只能继续祈福，希望杜兰特能够逢凶化吉。让我们一起静待明天的消息吧。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176469

Posted by on Mar 1 2017. Filed under 体育. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added