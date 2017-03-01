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曝杜兰特可能缺阵数月 伤倒在家乡这剧情太虐

【新浪网】根据阿德里安-沃纳洛夫斯基的报道，昨天比赛中受伤的凯文-杜兰特（Kevin Durant）状况不容乐观，常规赛回归存疑，恢复期可能将达数月之久。

勇士（Golden State Warriors）客场挑战奇才（Washington Wizards），这里是杜兰特的家乡，同时目前奇才队的主教练布鲁克斯也是杜兰特的启蒙恩师。似乎一切都将在一片宁静祥和的气氛中展开。

不过比赛刚开始不久，杜兰特就在队友帕楚利亚倒地后被连带着刮倒在地。杜兰特还是坚持站了起来，试图坚持比赛。但是很快，在两个回合后杜兰特示意科尔叫暂停，将自己替换离场。此后他再也没有回到比赛之中。

虽然最终库里最后的投篮偏筐而出，勇士惜败。不过此时杜兰特的伤情却是最能牵动万千球迷心弦的事情。赛后的勇士更衣室中也安静得可怕，不少队友都发信息鼓励杜兰特渡过难关。

随后勇士的管理层开始动作，先是ESPN的著名体育记者马克-斯坦透露勇士计划签下马特-巴恩斯，意欲补强锋线。接着爆料大神Woj又连推两文，杜兰特的伤情不容乐观，缺席的情况可能是数月而不是数周。

去年夏天，无数球迷都为杜兰特的到来而欢呼雀跃的时候，可如今当初有多少人曾为当初的加盟而欢呼，就会有更多的人而为这样的噩耗而哀叹。

距离季后赛开赛还剩6周时间，签约巴恩斯实属无奈之举。

在正式的诊断报告出来之前，我们只能继续祈福，希望杜兰特能够逢凶化吉。让我们一起静待明天的消息吧。