曝曼联一直想要挖回C罗

皇马若放人多少钱都愿买

【新浪网】C罗(Cristian Ronaldo)又一次让全世界发出了惊叹声!在欧冠中,C罗正大杀四方,率领皇马向着大耳朵杯冲刺。看到这样的C罗,曼联的心弦又一次被拨动了。根据英国媒体报道,曼联(Manchester United)一直没有放弃挖回C罗的愿望。

《曼城晚报》透露,曼联CEO伍德沃德一直对一名球员抱有执念——C罗,他自从2013年担任曼联执行副主席后,便一直渴望回购C罗。在伍德沃德看来,若能将C罗带回老特拉福德球场,这将是他给纽约证券交易所的曼联股东们,带来的最大惊喜。《曼城晚报》表示,在过去很长一段时间内,只要皇马愿意出售C罗,曼联便愿意付出任何代价带回C罗(pay whatever necessary to land Ronaldo)。

曼联方面此前认为,只要能够在C罗进入职业生涯末段后将他买回来,这便算是成功,红魔并不寄望于C罗届时会让曼联实力提升多少。但是C罗在欧冠中近期的逆天发挥却让曼联明白,即使30多岁的C罗,也能够大幅度提高曼联的实力。如今让曼联最为头疼的是怎么去给C罗定价,毕竟格列兹曼现在都价值8500万英镑。

《曼城晚报》便提出了一个问题,年龄超过32岁的C罗,转会身价应该是多少?该媒体对此进行了分析:35岁的伊布本赛季还能有如此惊艳的发挥,这证明同样自律且身体素质出色的C罗,至少还有3年的巅峰时间。因此,C罗现在的身价,将很难低于当初曼联卖他去皇马的价格——8000万英镑。摩纳哥都给姆巴佩标价1亿英镑,C罗的身价若比1亿英镑低那就叫便宜(不会低于1亿)。

不过《曼城晚报》也承认,C罗越勇猛,那他距离曼联就越远。因为皇马可不会放还在巅峰期的C罗离开,因为不管他们买进阿扎尔还是莱万多夫斯基等巨星,只要这名替代者不是梅西,那这都会意味着皇马实力将会降级。

