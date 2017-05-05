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曝曼联一直想要挖回C罗

皇马若放人多少钱都愿买

【新浪网】C罗（Cristian Ronaldo）又一次让全世界发出了惊叹声！在欧冠中，C罗正大杀四方，率领皇马向着大耳朵杯冲刺。看到这样的C罗，曼联的心弦又一次被拨动了。根据英国媒体报道，曼联（Manchester United）一直没有放弃挖回C罗的愿望。

《曼城晚报》透露，曼联CEO伍德沃德一直对一名球员抱有执念——C罗，他自从2013年担任曼联执行副主席后，便一直渴望回购C罗。在伍德沃德看来，若能将C罗带回老特拉福德球场，这将是他给纽约证券交易所的曼联股东们，带来的最大惊喜。《曼城晚报》表示，在过去很长一段时间内，只要皇马愿意出售C罗，曼联便愿意付出任何代价带回C罗（pay whatever necessary to land Ronaldo）。

曼联方面此前认为，只要能够在C罗进入职业生涯末段后将他买回来，这便算是成功，红魔并不寄望于C罗届时会让曼联实力提升多少。但是C罗在欧冠中近期的逆天发挥却让曼联明白，即使30多岁的C罗，也能够大幅度提高曼联的实力。如今让曼联最为头疼的是怎么去给C罗定价，毕竟格列兹曼现在都价值8500万英镑。

《曼城晚报》便提出了一个问题，年龄超过32岁的C罗，转会身价应该是多少？该媒体对此进行了分析：35岁的伊布本赛季还能有如此惊艳的发挥，这证明同样自律且身体素质出色的C罗，至少还有3年的巅峰时间。因此，C罗现在的身价，将很难低于当初曼联卖他去皇马的价格——8000万英镑。摩纳哥都给姆巴佩标价1亿英镑，C罗的身价若比1亿英镑低那就叫便宜（不会低于1亿）。

不过《曼城晚报》也承认，C罗越勇猛，那他距离曼联就越远。因为皇马可不会放还在巅峰期的C罗离开，因为不管他们买进阿扎尔还是莱万多夫斯基等巨星，只要这名替代者不是梅西，那这都会意味着皇马实力将会降级。

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