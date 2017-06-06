Tuesday, June 6th, 2017 | Posted by

曝卡塔尔暗助ISIS恐失世界杯主办权
替代国浮现

web1876

还记得这一刻吗？

 

【新浪网】中东多国宣布和卡塔尔断交，并且指责卡塔尔暗中资助包括ISIS和基地组织在内的恐怖组织，英媒表示，如果指控得到落实，那么卡塔尔将很可能失去2022年世界杯的主办权。

《太阳报》报道，在巴林、沙特、埃及、阿联酋、也门、利比亚、马尔代夫等七国相继宣布与卡塔尔断交，并且指责其干涉其内政并且暗中资助ISIS和基地组织后，国际足联官员表示了对此事的关切，并且发表了一份声明。

“FIFA目前和卡塔尔当地世界杯组委会以及场馆交付和遗产保护委员会（SC）保持着正常的联系，我们目前正在交涉关于2022世界杯相关的事项，除此之外没有进一步的评论。”

卡塔尔已经加入了美国反ISIS纵队，因此阿拉伯国家对卡塔尔资敌的指控在国际上十分轰动。英国《金融时报》进一步援引知情人士称，多国与卡塔尔断交的直接原因是卡塔尔政府曾向基地组织和伊朗支付一笔高达10亿美元的赎金，用以赎回在打猎中遭到绑架的皇室成员。

最终这笔赎金中的7亿美元支付给了伊朗官员以及他们支持的什叶派民兵，另有约2-3亿美元付给了驻叙利亚伊斯兰教组织，其中大部分流向了与基地组织关系密切的反政府武装“黎凡特解放组织”（Tahriral-Sham）。

卡塔尔外交部声明否认了阿拉伯国家对其干涉阿拉伯国家内政和支持恐怖主义的指责。声明称：“卡塔尔国是海湾阿拉伯国家合作委员会的正式成员，遵守其章程，尊重其他国家的主权和不干涉其内部事务，并履行其打击恐怖主义和极端主义的义务。”

《太阳报》表示，如果这一次指控得到落实，那么卡塔尔很可能将失去2022世界杯的主办权，而最有可能入替的主办国是美国。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184666

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