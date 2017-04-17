Posted by admin

新加坡赛国羽仅获混双冠军

戴资颖女单夺冠

【新浪网】2017年世界羽联超级系列赛新加坡公开赛落幕，中国队仅拿到一项冠军。鲁恺/黄雅琼在决赛里激战三局逆转赢球夺得混双冠军，李俊慧/刘雨辰在男双决赛0比2落败收获亚军。丹麦队拿到两项双打冠军，戴资颖则再次战胜马林拿到女单冠军。

李俊慧/刘雨辰在男双决赛迎战丹麦的鲍伊/摩根森，两对组合此前交锋两次，双方各胜1场。开赛后鲍伊/摩根森就以5比1领跑，之后他们一直占据着领先位置，他们以21比13先下一城。第二局两对组合争夺激烈，场上连续出现平分，10平后鲍伊/摩根森掀起一波得分高潮以15比11领先。之后的比赛鲍伊/摩根森完全控制场上局势，李俊慧/刘雨辰很难给对手制造威胁，21比14，丹麦组合再下一城以2比0获胜夺冠。鲍伊/摩根森本赛季首夺超级赛冠军，他们也是第一次在新加坡拿到冠军。

混双决赛在鲁恺/黄雅琼和泰国选手普瓦拉努科罗/塔拉塔纳查之间进行，两对组合此前的交锋记录是鲁恺/黄雅琼3胜0负占据绝对优势。不过决赛开始后，泰国组合进入状态较快，他们在首局的4平后连续得分领跑，鲁恺/黄雅琼此后几次把差距缩小到1分，但普瓦拉努科罗/塔拉塔纳查牢牢保持领先以21比19先声夺人。第二局双方多次战平，12平后鲁恺/黄雅琼开始领跑，在16比15后他们连得4分确立优势，他们以21比16扳回一局。

决胜局里鲁恺/黄雅琼的优势越发明显，不论是发接发，还是网前控制，他们都明显占优，他们迅速拉开比分确立胜局。最终鲁恺/黄雅琼以21比11赢下决胜局，他们以2比1逆转获胜捧起冠军，这场决赛耗时1小时7分钟。鲁恺黄雅琼首夺新加坡赛冠军，这是他们本赛季拿到的第3个超级赛冠军，没有夺冠的超级赛是马来西亚公开赛，他们决赛里输给队友郑思维/陈清晨。

男单决赛是印度德比战，普拉尼斯经过54分钟较量以2比1（17比21、21比17、21比12）逆转战胜队友斯里坎斯夺冠，这是印度球员首次夺得新加坡公开赛男单冠军。女单决赛连续第二周在戴资颖和马林之间进行，戴资颖延续统治力，她只用了38分钟就以两个21比15力克马林，她连续第二周拿到超级赛冠军，这也是她本赛季拿到的第3项超级赛冠军。戴资颖首次拿到新加坡公开赛冠军。