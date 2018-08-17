Friday, August 17th, 2018 | Posted by

手记 到南半球去看亚运会
印尼接盘越南才有盛会

吉祥物

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18 - logo asian game 2018

【新浪亚运会 818日】北京与雅加达相距5223公里，相差一个时区，分列南北半球。两座城市间的直飞航班数量有限，并非每天都有，所以大多数旅客只能选择转机。由于昨天没有直飞航班，京报集团全媒体记者组也只能选择取道新加坡，分成两段航程赶赴雅加达。

其实，亚运会时隔多年能重返雅加达并在今年顺利举办，中间也经历了多重波折。原本越南河内承办了2019年举行的第18届亚运会，由于财政吃紧，越南在2014年宣布放弃举办权，此举令亚奥理事会措手不及。彼时雅加达“挺身而出”，成为参加申办亚运会竞选演说的唯一候选城市。由于2019年为印尼总统大选年，印尼方面提出将举办时间提前一年，也就是恢复惯例的举办时间，此提议获得亚奥理事会同意。此外，雅加达亚运会的筹办过程中也发生了不少波折，亚运会会徽和吉祥物因为饱受批评而被迫修改，最终重新发布，这种情况在大型的综合性运动会上也绝对是难得一见。

虽有曲折，也阻碍不了前进的步伐。亚运会要如期举行了，京报集团全媒体记者组也已经迅速调整到了工作模式，办法总比困难多，任何事情都是如此。

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Posted by on Aug 17 2018. Filed under 体育. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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