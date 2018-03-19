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我国男双卡姆乔/吉蒂昂夺得2018年全英男双冠军

2018年世界羽联世界巡回赛全英公开赛落幕，我国羽毛球队夺得男双冠军，在男双决赛中，我国男双选手卡姆乔/吉蒂昂（Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon）以2比0（21比18、21比17）战胜丹麦的鲍伊/摩根森（Mathias Boe/Carsten Mogensen）卫冕成功。3号种子丹麦的莱特/彼德森赢得女双冠军，她们在决赛里以2比0（21比19、21比18）战胜4号种子日本的福岛由纪/广田彩花。

另一场比赛，中国羽球选手石宇奇2比1击败林丹夺得男单冠军。郑思维/黄雅琼在决赛里先赢后输无缘混双冠军。来自5个不同国家和地区的球员瓜分了五项冠军。

林丹和石宇奇此前在世界羽联赛事交手过3次，林丹1胜2负处于下风。去年的全英赛上，石宇奇就曾在半决赛里2比0淘汰林丹，他阻止了林李大战在决赛里上演。这场决赛首局石宇奇在4平后连得3分领跑，林丹迅速还击追平。在12平后石宇奇再度发力，他又连续得分拉开。林丹曾追至18比19，石宇奇突击对角得分拿到局点。林丹挽救一个局点后，石宇奇又是一次漂亮的跃起突击对角得分，21比19，他先拔头筹。

第二局林丹和石宇奇打得依旧胶着，场上多次出现平分，林丹在15平后把握机会连得3分领跑。石宇奇一次救球过程中磕破了膝盖，膝盖出血的他只能请求医疗暂停，医生入场为他处理膝盖伤势。比赛重新开始，林丹牢牢保持领先以21比16扳回一局。

决胜局里林丹开局糟糕，他失误较多，石宇奇则攻势很盛，迅速以10比1领先。易边后石宇奇充分发挥速度优势，他的杀球让林丹难以招架，在一波凌厉的杀球得分后石宇奇拿到冠军点。随着林丹接发球失误，21比9，石宇奇赢下决胜局以2比1获胜夺冠，他首次夺得全英赛冠军。

郑思维/黄雅琼在混双决赛迎战日本的渡边勇大/东野有纱，两对组合曾在今年的印尼大师赛上交手过一次，郑思维/黄雅琼以2比0获胜。首局开始后郑思维/黄雅琼就气势如虹，他们进攻犀利，很快拉开比分领跑。日本组合虽尝试反扑，但郑思维/黄雅琼总能迅速还击保持领先。在20比13拿到局点后，中国组合浪费了2个局点，他们之后把握机会得分以21比15先下一城。

第二局郑思维/黄雅琼的主动失误明显增多，渡边勇大/东野有纱很快以9比2领先。大比分落后的郑思维/黄雅琼没有放弃抵抗，他们慢慢追赶比分，在16比19落后时连追3分扳平。东野有纱杀球得分，日本组合拿到局点。郑思维连续两拍杀球得分化解这个危机，可惜之后他回出一个尴尬的半高球，东野有纱抓住机会点杀得分，日本组合再次拿到局点。黄雅琼接发球下网，22比20，渡边勇大/东野有纱扳回一城。

决胜局里郑思维失误不断，一度曾连续3次出现失误，日本组合趁机以9比3开局。郑思维/黄雅琼连追3分后，黄雅琼发球违例，渡边勇大/东野有纱以11比7领先交换场地。易边后郑思维/黄雅琼主动进攻的意识不强，比分落后的他们也有些慌乱，渡边勇大/东野有纱在14比10后连拿3分扩大优势。之后郑思维/黄雅琼虽追回几分，但比分领先的日本组合打得很放开，他们牢牢控制局势以20比16拿到冠军点。随着渡边勇大跃起杀球得分，21比16，日本组合拿下决胜局以2比1逆转郑思维/黄雅琼夺冠。这场决赛进行了1小时2分钟。渡边勇大/东野有纱成为历史上第一对拿到全英赛混双冠军的日本组合。

女子单打决赛，卫冕冠军戴资颖在首局遭遇山口茜的挑战，在山口茜20比19率先拿到局点后，戴资颖不仅挽救局点还一鼓作气又赢2分以22比20逆转赢下。第二局中戴资颖乘胜追击，她一路领跑以21比13再胜一局，她以2比0击败山口茜卫冕女单冠军。