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意甲-再见，狼王！托蒂飙泪告别

罗马3-2夺亚军

【新浪网】意甲末轮事关亚军归属的2场比赛同时开球，罗马（AS Roma）3比2绝杀热那亚（Genova），锁定亚军并直接进军下赛季欧冠小组赛。托蒂（Francesco Totti）替补出场。第786次也是最后1次代表罗马出场。哲科1传1射，创造罗马球员单赛季意甲进球纪录（29球）。那不勒斯客场4比2胜桑普多利亚，获得季军，进入下赛季欧冠资格赛。

罗马必须取胜才能确保亚军，哲科也要与梅尔滕斯竞争意甲金靴。但赛前所有关注焦点都在托蒂身上。看台上球迷用各种标语横幅向狼王致敬，托蒂步入球场时被摄影记者的长枪短炮围住。托蒂走到南看台的标语“托蒂就是罗马”前面留影。

然而开场仅3分钟，热那亚就喧宾夺主，拉佐维奇直传，首次意甲先发的16岁前锋佩莱格里摆脱马诺拉斯，禁区内抽射打进左下角，1比0。佩莱格里2001年出生时，托蒂已经在罗马各梯队踢了12年，意甲出场192次，打进53球，并在那年夺得个人唯一的意甲冠军奖杯。昨天尤文前锋基恩成为首位在欧洲5大联赛进球的00后球员，仅过了1天，佩莱格里就成为首位在欧洲5大联赛进球的01后球员。

罗马第10分钟扳平比分，斯特鲁特曼传过顶球，哲科疑似用手臂停球后左脚射门击中左门柱弹回，接着用腹部将球挡进门内，1比1。哲科超越1931-32赛季的沃尔克（28球），创造罗马球员单赛季意甲进球纪录（29球）。此后后哲科和沙拉维均错失单刀机会。

下半时开始9分钟，托蒂换下萨拉赫，意甲出场次数达到619场，追平布冯。仅次于马尔蒂尼（647场）。他首次射门被韦洛索封堵，此后在禁区外凌空射门偏出。沙拉维接应托蒂长传，头球攻门被拉曼纳托出。佩罗蒂换下沙拉维。罗马第74分钟反超比分！哲科卸下过顶球回做，德罗西在门前9米处左脚抽射入右下角，2比1。