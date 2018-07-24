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巴萨第三次报价威廉遭切尔西拒绝

被索7000万镑

【搜狐网7月24日讯】，英国媒体《天空体育》消息，英超切尔西（Chelsea）拒绝了西甲巴塞罗（Barcelona FC）那第三次对威廉（Willian Borges da Silva）的报价。据悉，巴塞罗那这一次报价达到5500万英镑，外加一定额度的浮动，这个价位距离切尔西心理值，还有很大差距。

过去几个赛季，切尔西持续震荡，不断换帅，穆里尼奥和孔蒂先后离开斯坦福桥，如今前那不勒斯主帅萨里，成为了切尔西新帅。英国媒体《天空体育》披露，在孔蒂治下，威廉非常不开心，所以他想离开斯坦福桥。如今，孔蒂离开了切尔西，但威廉似乎并未回心转意，仍执意离开，所以引起了不少豪门的兴趣，这其中包括曼联和巴塞罗那。现阶段，巴塞罗那是对威廉最感兴趣的球队，算上这次报价，巴塞罗那已经连续递交给切尔西三份报价，结局都是蓝军第一时间回绝。

切尔西之所以不同意巴塞罗那的报价，是因为他们认为威廉价值更高，即将30岁的巴西边锋，自2013年夏天加盟斯坦福桥以来，一共代表球队出场236次，打进44球，助攻39次，帮助球队夺得两个英超联赛冠军。在切尔西最动荡的时候，即2015-2016赛季，只有威廉拿出了令人信服的表现，他值得被信赖。此外，威廉与切尔西的合同2020年夏天到期，所以英超豪门没有理由低价让巴西边锋离开。巴塞罗那今年夏天想要签下威廉，需要继续加价，直到切尔西满意为止。

来自英国媒体《太阳报》的消息，由于威廉执意离开，切尔西已经同意放行，前提是巴塞罗那的报价达到俱乐部的心理值。按照这家报纸的说法，切尔西对威廉的心理值达到7000万英镑，双方还有1500万英镑的差距。