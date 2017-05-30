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巴萨宣布新帅上任签下2+1合同

旧将接班恩里克

【新浪网】巴萨（Barcelona）通过官方网站宣布了新帅人选，本赛季执教毕尔巴鄂（Athletic Club de Bilbao）的巴尔韦德（Ernesto Valverde）成为了红蓝军团下一任主帅，他将接过恩里克（Luis Enrique ）的帅位，和巴萨签下一份两年的合同，同时第三年带有选项。

巴萨主席巴托梅乌欢迎了巴尔韦德到来：“巴尔韦德是个有能力、有水平、有知识、有经验的教练，他提拔年轻球员，身上有巴萨的风范。他是个努力工作的人，对新技术的尝试也很有激情。巴尔韦德成为巴萨新帅的发布会将在周四进行。”之前曾传闻有望执教巴萨的恩里克助教温苏埃已经成为了塞尔塔的新帅。

巴尔韦德出生于1964年2月9日，球员时代是一名前锋。他曾在1988-90年效力巴萨，出场29次打进10球，夺得了1次国王杯冠军和1次优胜者杯冠军。2002年他在毕尔巴鄂B队开始执教生涯，随后他被提拔到一线队当主教练，2003-04赛季他率领毕尔巴鄂夺得了西甲第五名。随后他在西班牙人执教了两个赛季，并在2008年前往希腊执教奥林匹亚科斯。

首个赛季就夺得联赛冠军和杯赛冠军的双冠王，之后因为财政分歧离开希腊回到西班牙执教比利亚雷亚尔，又一个赛季后他又回到奥林匹亚科斯执教，连续夺得了两个赛季的联赛冠军。2012夏天，他因为家庭原因再次离开奥林匹亚科斯回到西班牙，在瓦伦西亚执教了一个赛季后，巴尔韦德在2013年重返毕尔巴鄂。2015年8月，他率领毕尔巴鄂击败巴萨，夺得了西班牙超级杯冠军。本赛季巴尔韦德率领毕尔巴鄂获得联赛第七，由于巴萨在国王杯决赛中击败阿拉维斯，毕尔巴鄂获得了下赛季欧联杯的参赛资格。