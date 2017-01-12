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官宣!阿森纳续约吉鲁等3将 赞法国中卫世界最佳

【新浪体育讯】阿森纳（Arsenal）官方宣布，与法国前锋吉鲁（Olivier Giroud），法国后卫科斯切尔尼（Laurent Koscielny），以及法国后腰科奎林完成续约，科斯切尔尼（Laurent Koscielny）称自己的新合同将延长至2020年。

本赛季前半段，吉鲁失去主力位置，不过在过去四场比赛，他都是阿森纳的首发前锋，大有重夺主力的势头。吉鲁和阿森纳的合同到2018年到期，在合同年到来之前，阿森纳用新约锁定了这位30岁的前锋。本赛季吉鲁在各项赛事攻入9球，且送上5次助攻，状态愈发火热。

科奎林是阿森纳中场的重要球员，他目前为阿森纳出战131场。

科斯切尔尼一直以来都是阿森纳的后防大闸，加盟阿森纳以来已经出战273场，作为一名后卫也有22球入账，他之前的合同在2019年到期，此番续约后，他的合同将延长至2020年。

阿森纳主帅温格高兴的表示：“我很开心看到三名重要的球员确认继续长期为球队效力。科奎林在过去几年非常专注，在技术上取得长足进步。吉鲁则拥有重要比赛的经验，他逐渐成长为一名更加全面的球员。科斯切尔尼是球队阵容关键的一部分，我相信他也是世界上最佳中卫之一。能够和这三名法国球员续约对我们来说是个好消息。”