Monday, January 9th, 2017 | Posted by

哈登另类4双哈雷尔暴走 火箭复仇猛龙取8连胜

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火箭拿到8连胜

 

【新浪体育讯】火箭（Houston Rockets）在客场以129-122击败了猛龙（Toronto Raptors）。

火箭（30-9）八连胜，成为第三支获得30胜的球队。詹姆斯-哈登（James Harden）打出“四双”拿下了40分、11次助攻和10个篮板，他的失误达到10次。特雷沃-阿里扎（Trevor Ariza）17分7个篮板，莱恩-安德森（Ryan Anderson）只得9分。替补出场的蒙特雷泽-哈雷尔28分5个篮板，埃里克-戈登三分球9投1中，得19分。

猛龙（24-13）连续两场在领先两位数的情况下被翻盘，遭到二连败。德玛尔-德罗赞拿下了36分，德马尔-卡罗尔26分8个篮板，凯尔-洛瑞12分、6次助攻和5个篮板。猛龙三分球25投11中，强于火箭的38投11中。

上一次两队交锋是在11月24日，火箭在主场以102-115败给了猛龙。自那以后，火箭取得了20胜3负的不俗战绩。今天来到多伦多，火箭挟七连胜之威，志在复仇。

火箭过去9次到多伦多，输了8次，不过他们今天要复仇有优势。昨天火箭没比赛，而猛龙与公牛打进了加时，最终还失利。

开场后，猛龙丝毫不像打背靠背的球队，反而在火力上完全压制火箭。在首节打了一半后，哈登突破上篮得手，火箭将比分追成14-15。卡罗尔还以三分，猛龙发动7-0的攻击，一举以22-14扩大优势。

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