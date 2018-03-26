Monday, March 26th, 2018 | Posted by

哈登三节三双周琦登场
火箭豪取60胜再刷队史

哈登突破

哈登突破

 

火箭（Houston Rockets）在主场以118-99轻取老鹰（Aquila）。

火箭（60-14）取得9连胜，队史首次单赛季达到60胜。詹姆斯-哈登（James Harden）只打了前三节，打出三双，贡献18分、15次助攻和10个篮板，埃里克-戈登（Eric Gordon22分，特雷沃-阿里扎14分，克林特-卡佩拉148个篮板，PJ-塔克12分。替补出场的杰拉德-格林得了257个篮板，周琦打了3分钟，得22个篮板，没有失误。火箭投中20记三分。

老鹰（21-53）三连败，继续在东部垫底。陶里安-普林斯拿下了286个篮板，伊塞亚-泰勒26分，替补出场的泰勒-多西16分。

火箭联盟第一的位置非常稳。他们也已经开始轮休球员，克里斯-保罗已经连续缺阵。尽管如此，火箭还在不断获胜，上一场创下了队史单赛季获胜纪录，而今天更是首次达到60胜。

老鹰在东部垫底，主将丹尼斯-施劳德休息，这样的球队，不可能给火箭造成威胁。

戈登和塔克相继命中三分，火箭以8-3开局，此后一路领先。比赛打了4分钟后，阿里扎也三分命中，火箭以19-9取得两位数的优势。首节火箭投中6记三分，以33-20占优势。

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