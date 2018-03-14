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卢卡库：有些曼联球员隐身了

曼联不配赢球晋级

曼联（Manchester United）不敌塞维利亚，结束了本赛季欧冠的征程。比起糟糕的结果，曼联球员在场上的表现更让人感到难以接受，甚至连曼联球员都对自己的表现感到不满。赛后，为曼联打入唯一进球的卢卡库（Romelu Lukaku）批评了全队的表现，称有的球员“隐身”了。

卢卡库称：“曼联的一些球员踢得很有问题，还有一些球员隐身了（hiding）。曼联陷入了一个巨大的陷阱之中，因为我认为我们在比赛的开局阶段踢得不错，然后我们就开始让对手接管了比赛。”

“此后我们也有过几次机会，但是我们没能抓住这些机会真正形成进球，紧接着他们就打入第一粒进球。从那一刻开始，我们尝试努力扳平比分，但他们又打进了第二球，这对我们打击很大。比赛最后阶段我们还在继续给对手施加压力，但我们做到的还不够。”

“凭曼联全队的实力，我们本该做得更好，我们本该晋级。现在我们配不上晋级了，因为我们的表现还不够好。”

随后卢卡库继续反思本场比赛：“我们应该早点取得进球的，也许在上半场我们就该抓住创造出的那些机会取得进球。今天我们的最后一传做得还不够好。我们总是能跑到正确的位置上，但是我们相互之间的传球也没做到最好，这就是我们失利的原因。”

“曼联球员没有隐身，但我指的是在更衣室里，因为一些人对结果感到很失望，而此前我们自己期待的结果要比现在的好得多。我们都清楚我们球队具备很强的实力，但是今天我们并没有把这种实力表现出来。所以，这个结果我们很难接受。我们必须要反弹了，我们还有一项赛事的冠军要去追逐，那就是足总杯。”

“我们想在欧冠中走得非常远，因为那才是曼联这样的俱乐部应该做的，我们今天没做到这一点，所以我们很失望。”