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勇士遭三分绝杀七连胜止 三巨70分爆冷负热火

【新浪网】热火（Miami Heat）在主场爆出冷门，以105-102击败了勇士（Golden State Warriors）。

热火（15-30）四连胜。迪昂-韦特斯（Dion Waiters）三分球8投6中，拿下了33分、5个篮板和4次助攻，戈兰-德拉季奇（Goran Dragić）19分5次助攻，卢克-巴比特11分6个篮板，哈桑-怀特塞德10分15个篮板。

勇士（38-7）七连胜结束。“三巨头”都上了20分，凯文-杜兰特27分，但三分球8投1中，克雷-汤普森22分，斯蒂芬-库里21分、10个篮板和8次助攻。勇士三分球31投仅8中，而热火为30投13中。

虽然热火战绩欠佳，在联盟排倒数第二，但他们最近却势头火热，取得三连胜，在此期间甚至击败火箭。

勇士保持目前联盟最长的连胜，他们比热火多胜了24场。这个赛季他们还没连败过，而且输掉的6场比赛中，有2场是加时。

两支势头不错的球队狭路相逢，都在场上证明了自己。热火不像一支垫底的球队，给勇士造成极大的麻烦。

热火以4-0开局，库里还以一记三分，但这是前3分钟他们仅有的得分，德拉季奇还以一球，巴比特还以三分，热火以9-3扩大优势，一开场就压制勇士。库里在本节中段再度三分命中，首节勇士只有他投中3记三分。