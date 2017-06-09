Friday, June 9th, 2017 | Posted by

力压詹姆斯梅西！
C罗年收入近1亿 连续两年居首

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C罗是年收入最高的运动员

 

【新浪网】C罗（Cristian Ronaldo）是一台不断制造进球的机器，也是一台不断创造金钱的机器。2016年，C罗的年薪、肖像权、广告以及赞助收入相加，达到了9300万欧元，比2015年多了500万欧元。凭借这样的高收入，C罗也连续第二年成为福布斯杂志上年收入最高的运动员。

收入第二高的运动员是克利夫兰骑士队的勒布朗·詹姆斯（LeBron Raymone James），去年詹皇的收入高达8620万欧元。排名第三的是梅西，阿根廷人去年的收入达到8000万欧元。

排名前列的运动员中，篮球运动员最多。前100名收入最高的运动员，篮球运动员占了32位，之后是棒球，棒球球员为22人，橄榄球15人，而足球运动员为9人。

除了C罗和梅西（Lionel Messi），其他进入前100的球员是收入3700万欧元的内马尔、3400万欧元的贝尔、3200万欧元的伊布、2360万欧元的鲁尼、2330万欧元的苏亚雷斯、2260万欧元的阿圭罗以及2190万欧元的J罗，其中J罗排名第91位。

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