Tuesday, March 28th, 2017 | Posted by

切尔西今夏第1签敲定！
3500万+5年合同搞定红星

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切尔西被曝已搞定巴卡约科

 

【新浪网】切尔西（Chelsea）如今正大踏步朝着英超冠军狂飙，蓝军夺得本赛季英超冠军几乎已没悬念。对于切尔西而言，他们如今的利好可不仅仅只是接近冠军，赛场之外，蓝军在转会市场上也取得了大捷。

根据《太阳报》报道，切尔西将击败曼联，签下摩纳哥兽腰巴卡约科（Tiemoue Bakayoko）。该媒体透露，切尔西已经和摩纳哥达成了协议，蓝军将会以3500万英镑的价格，签下这名中场红星。不仅如此，切尔西也和巴卡约科本人达成了协议，这位中场球员同意了切尔西开出的一份为期5年的合同。

《每日快报》便认为，不出意外的话，巴卡约科将会是切尔西今夏的第一签。此前，摩纳哥希望续约巴卡约科，但这名兽腰却拒绝续约，他和摩纳哥的合同到2019年到期。在前不久摩纳哥对阵曼城的比赛中，巴卡约科表现出色，他是摩纳哥杀入欧冠8强的主要功臣之一。

除了在欧冠中表现出色外，巴卡约科本赛季在法甲也发挥惊艳，在他的帮助下，摩纳哥如今正力压巴黎圣日耳曼，领跑法甲积分榜。现如今巴卡约科才22岁，司职后腰的他，抢断和拦截能力非常出色。如果他能够在今夏登陆斯坦福桥，那么切尔西的中场实力势必将会进一步提高。

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