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再谈加盟勇士决定KD

谢詹皇：他为我铺平了道路

【新浪网】凯文-杜兰特（Kevin Durant）因为去年夏天加盟勇士队（Golden State Warriors）的决定而饱受外界的之一，但杜兰特并不是第一位为了争夺总冠军而加盟超级球队的昔日MVP。他在接受采访时表示是勒布朗-詹姆斯（LeBron James）为他“铺平了道路”。

“随着时间的推移，这种改变将开始变得正常。人们将会以正常的眼光看待这件事情。”杜兰特在接受露天看台的采访时说道，“我希望和祈祷他们（自由球员）做出对他们自己最有利的决定。”

“这就是自由球员市场，你可以做你想做的事情。”他接着说道，“我欣赏勒布朗的决定，我欣赏拉马库斯-阿尔德里奇的决定。我欣赏那些选择留下的球员的决定，因为他们做了自己想做的事情。这就是自由球员市场的力量。”

2010年夏天，詹姆斯离开骑士队并转投热火队，引发了联盟的震动。2年后，詹姆斯得到了个人的第一个总冠军；去年夏天，同样为了总冠军的杜兰特决定离开效力了多年的雷霆队，并加盟73胜的勇士队。一位NBA经纪人向露天看台表示，随着詹姆斯和杜兰特开创的先河，今后将会有越来越多的明星球员在自由球员市场上选择离开母队。