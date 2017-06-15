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全运会羽毛球各单项签位确定：

林丹谌龙集中上半区

6月15日上午，中华人民共和国第十三届运动会羽毛球比赛抽签仪式在安徽淮北举行。经过近6小时的紧张抽签，各单项签位最终确定。

男团方面，头号种子北京在上半区A组，同处上半区的强队还有位于C组的江苏和香港。由于全运会的种子排名是根据在中国羽协注册运动员的国内排名确定的，因此没有国内排名的香港队只能以最低级别的身份参与抽签，而这也成为全运会羽毛球项目中所有人都不愿意碰到的“低级别球队”。上届冠军福建队与湖南、浙江、四川位于下半区。女团方面，广东、江苏位于上半区，浙江和上届冠军解放军被抽入下半区。

男单签位呈现“老少分区”，林丹、谌龙、胡赟、魏楠等名将大多集中在上半区，半决赛有可能上演“林谌大战”；石宇奇、田厚威、乔斌、伍家朗等则都在下半区。

混双上半区的竞争比较激烈，郑思维/陈清晨、何济霆/黄东萍、徐晨/汤金华、刘雨辰/于小含都在这个半区，相对而言，鲁恺/黄雅琼、张楠/李茵晖所在的下半区竞争看上去没那么激烈，但对于全运会比世锦赛难打的中国羽毛球来说，看上去的轻松并不代表实际上也会一帆风顺。

女单的焦点集中在新老女单的对抗，陈雨菲、陈晓欣、高昉洁、王仪涵在上半区，何冰娇、孙瑜、王适娴、李雪芮在下半区。男双当中，李俊慧/刘雨辰、刘成/王懿律、郑思维/王斯杰、刘小龙/何济霆位于上半区，下半区国字号队员相对较少，柴飚/洪炜、傅海峰/张楠两对种子组合突围可能很大。

女双当中，上半区的环境相对比较轻松，陈清晨/贾一凡，黄东萍/李茵晖、唐渊渟/黄蒙苗在上半区，下半区则是高手云集，骆赢/骆羽、包宜鑫/汤金华、黄雅琼/凌紫乔、钟倩欣/区冬妮、王晓理/杜玥等都在下半区。