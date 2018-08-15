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俄罗斯官员说美国制裁土耳其

无碍俄土经贸合作

【综合讯】俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫、俄外交部长拉夫罗夫周二分别表示，美国对土耳其的制裁无碍俄土双边经贸合作，近年来俄土合作进展顺利，两国正磋商在双边贸易中使用本国货币支付。

近日，土美外交争端持续升级，美国对土耳其采取制裁措施。据塔斯社报道，佩斯科夫周二在莫斯科对当地媒体说，土耳其目前面临的经济和金融形势未对俄土合作项目造成影响，这些项目均在有序落实。

佩斯科夫还表示，俄土高层就双边贸易中使用本国货币支付进行了长期磋商，俄方认为这一努力方向恰当合理，俄土将继续就此进行周密安排。

另据俄外交部网站14日发布的消息，俄外长拉夫罗夫当天在访问土耳其首都安卡拉时表示，近年来俄土关系不断发展，去年两国贸易额增长超过40%，天然气管道、核电站等俄土合作项目进展顺利，俄方赞赏土方拒绝参加西方对俄制裁。

拉夫罗夫表示，美国对土耳其实施的制裁非法，违反了国际贸易准则。为克服美方非法设置的这类经贸阻碍，俄正与土耳其和其他国家磋商在双边贸易中使用本国货币支付。“美方粗暴滥用美元国际储备货币地位的做法，将导致美元的作用削弱和下降”。

8月1日，美国宣布因美籍牧师布伦森至今仍被土耳其监禁，美方决定制裁土耳其司法部长和内政部长。10日，美国宣布将土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍，当天土耳其货币里拉对美元跌幅超过17%。今年以来，里拉对美元跌幅已超过45%。