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佐科威总统主持亚运村公寓封顶仪式

【本报雅加达讯】作为2018年亚洲运动会（Asian Games）的主办方，特别是东道主的雅京首都，准备工作已在紧锣密鼓进行。 昨日我国总统佐科威（Joko Widodo）特别来到正在建设中的雅京中区马腰兰（Kemayoran）2018年亚运会选手村公寓封顶仪式。根据计划，马腰兰的亚运村将建设10栋公寓。

昨日早上约9点15分钟，总统戴上工地安全帽和穿着黄色马甲戴，在公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）的陪同下，特别来到雅京中区马腰兰的亚运村，视察工程的进度。

总统和公共工程与住房部部长巴苏基共同主持亚运村封顶仪式。

总统一行还上到其中一栋正在施工的亚运村公寓，视察并慰问工地工作人员。

众所周知，该亚运村从2016年3月17日开始建设，占地面积约10公顷上，共有10栋公寓和拥有7.424住所房间。

该亚运村主要目的是为支持明年举行亚洲运动会，确保2018年亚运会顺利和成功举行。按照计划，该亚运村将于2017年9月竣工，工程投资约3兆4000亿盾。