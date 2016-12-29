Thursday, December 29th, 2016 | Posted by

佐科威总统主持亚运村公寓封顶仪式

陪同佐科威总统视察雅京马腰兰亚运村工程的内阁部长有公共工程与住房部部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（右）、国务秘书部长柏拉迪诺（右二）与公共工程及民房部房屋供应局长Syarif Burhanuddin（左二）。

陪同佐科威总统视察雅京马腰兰亚运村工程的内阁部长有公共工程与住房部部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（右）、国务秘书部长柏拉迪诺（右二）与公共工程及民房部房屋供应局长Syarif Burhanuddin（左二）。

 

【本报雅加达讯】作为2018年亚洲运动会（Asian Games）的主办方，特别是东道主的雅京首都，准备工作已在紧锣密鼓进行。 昨日我国总统佐科威Joko Widodo）特别来到正在建设的雅京中区马腰兰（Kemayoran2018亚运会选手村公寓封顶仪式。根据计划，马腰兰的亚运村将建设10栋公寓。

昨日早上915分钟总统戴上工地安全帽和穿着黄色马甲，在公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono的陪同下，特别来到雅京中区马腰兰的亚运村，视察工程的进度。

总统和公共工程与住房部部长巴苏基共同主持亚运村封顶仪式。

总统一行还上到其中一栋正在施工的亚运村公寓，视察并慰问工地工作人员

众所周知，该亚运村从2016317日开始建设，占地面积约10公顷，共有10栋公寓和拥有7.424住所房间。

该亚运村主要目的是为支持明年举行亚洲运动会，确保2018年亚运会顺利和成功举行。按照计划，该亚运村将于20179月竣工，工程投资约34000亿盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171914

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