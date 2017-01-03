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三巨头68分勇士获30胜 掘金以攻对攻难逃一败

【新浪体育讯】勇士（Golden State Warriors）在对攻大战中过关，主场以127-119击败掘金（Denver Nuggets）。

勇士（30-5）三连胜，成为本赛季第一支取得30胜的球队。克雷-汤普森（Klay Thompson）得了25分5个篮板，斯蒂芬-库里（Stephen Curry）22分5次助攻，凯文-杜兰特（Kevin Durant）21分，德雷蒙德-格林打出三双，贡献15分、13次助攻和10个篮板。扎扎-帕楚里亚得了11分9个篮板，替补出场的伊恩-克拉克12分。

掘金（14-20）二连败，杀进前八的希望破灭。尼科拉-约基奇得了21分、13个篮板和5次助攻，威尔森-钱德勒21分，达尼罗-加里纳利19分8个篮板，加里-哈里斯11分 。替补出场的约瑟夫-纽基奇15分，威尔-巴顿14分。

过去两年，勇士是全联盟势头最为火热的球队。2015年和2016年，他们都取得72胜12负的战绩。 两年共胜了144场，创下了NBA的纪录，将公牛1996年和1997年的纪录甩开了7场之多。

掘金最近势头也不错，此前8场胜出5场，他们已经赛前排名西部第九，与第八的国王同为14胜19负。如果掘金今天胜出，将杀进前八。但面对的是强大的勇士，掘金没太多机会。

这是两队本赛季第二次交锋，上一次勇士轻松胜出24分之多。再度相遇，双方大举对攻，掘金虽然火力也很猛，但在勇士面前仍差了一截。